Faustballerinnen des TSV Schwiegershausen sind voll im Soll

Schwiegershausen. In der Regionalliga feiert das TSV-Team vor heimischer Kulisse zwei 3:1-Siege. Schwiegershäuser Herren erspielen in Essenrode ausgeglichene Bilanz.

Die Faustball-Frauen des TSV Schwiegershausen haben in der Regionalliga ein erfolgreiches Heimdebüt gefeiert. Vor eigener Kulisse konnte am Sonntag sowohl der TK Hannover III als auch der TSV Bardowick mit 3:1 geschlagen werden, der Klassenerhalt scheint damit nahezu gesichert.

Der Start gegen das Tabellenschlusslicht aus Hannover verlief allerdings sehr holprig. Schnell lief der Gastgeber einem 0:3-Rückstand hinterher. Zwar gelang der 4:4-Ausgleich, der Satz ging aber dennoch 7:11 verloren. Deutlich besser dann der zweite Satz: Über 4:0 und 9:3 gelang mit 11:5 der Ausgleich. Für unnötige Spannung sorgten die Vorharzerinnen im dritten Durchgang. Nach drei ungenutzten Satzbällen gelang Hannover bei 10:9 der Anschluss, ehe schließlich zum 11:9 gepunktet wurde. Damit war der Widerstand der Gäste gebrochen, Schwiegershausen sicherte sich den Folgesatz mit 11:3.

Gegen den TSV Bardowick gelang ein Bilderbuchstart. Mit 11:8 und 11:3 wurden die Auftaktsätze schnell gewonnen. Im dritten Durchgang war bei 1:5 eine Auszeit erforderlich, Lohn war der Ausgleich zum 7:7. In der Verlängerung setzte sich Bardowick aber doch durch (10:12). Auch im vierten Satz blieb es spannend. Schwiegershausen gelang nach einem 3:5 mit 6:5 die Führung. Nach einer Auszeit punktete Bardowick doppelt (6:7), fünf TSV-Punkte in Folge sorgten dann für den zweiten Tagessieg. Die Schwiegershäuserinnen stehen nun mit 12:8 Punkten auf Platz vier. TSV: Carina Berger, Celina von Daake, Laura Kaisner, Ann-Celine Fiolka, Gesa Göldner, Mila Kesten, Svea Mönnich, Elin Jung.

TSV-Herren im Einsatz

Ebenfalls am Sonntag starteten die Herren des TSV Schwiegershausen in die Rückrunde der Verbandsliga Süd. Am fünften Spieltag ging es nach Lehre zum TuS Essenrode. Im ersten Spiel musste der TSV gegen die erste Mannschaft aus Essenrode an den Start. Von Anfang an spielten die Schwiegershäuser sehr gut zusammen und durch sichere Annahmen in der Abwehr, guten Vorlagen und starken Rückschläge der beiden Schlagmännern wurde mit 3:0 gewonnen.

Gegen Essenrode II konnte das TSV-Team nicht an die gute Leistung aus dem ersten Spiel anknüpfen. Viele Punkte gingen durch unsichere Ballannahmen und daraus resultierende schlechte Vorlagen verloren, zudem konnte Essenrode II durch einen starken Rückschlag punkten. Somit wurde das zweite Spiel mit 1:3 verloren. TSV: Daniel Bringmann, Gerrit Diekmann, Niklas Kohlstruck, Manuel Niehus, Louis Sonntag, Sascha Schladitz.

Optisch überzeugten am Wochenende sowohl die Herren wie auch die Damen: Alle Mannschaften der Faustballsparte des TSV Schwiegershausen laufen nämlich mit neuen Trikots auf. Gerrit Diekmann vom Sponsors Bas-Sitze übergab die Trikots kürzlich in der Sporthalle Schwiegershausen.