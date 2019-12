Neue Pächterin: Restaurant im Schloss öffnet Sonntag wieder

Herzberg. Monika Hamme ist die neue Pächterin des Schlossrestaurants in Herzberg. Am Sonntag, 15. Dezember, wird wieder eröffnet.

Das Restaurant im Welfenschloss Herzberg öffnet am Sonntag wieder. Neue Pächterin ist Monika Hamme, die ebenfalls das Blockhaus am Schwimmbad in Scharzfeld betreibt. Am 3. Adventssonntag geht es ab 9.30 Uhr mit einem Neueröffnungsfrühstück los. Zur Begrüßung gibt es ein Gläschen Sekt.

Monika Hamme verfügt über langjährige Erfahrung in der Gastronomie. „Das mache ich schon mein Leben lang“, sagt sie. Monika Hamme ist gebürtige Mannheimerin, ist verheiratet und hat eine 23-jährige Tochter, die Hotelfachfrau gelernt hat. Das Blockhaus in Scharzfeld betreibt sie seit drei Jahren. Das will sie auch weiterhin parallel zum Restaurant im Schloss bewirtschaften. „Ich liebe mein Blockhaus“, sagt sie erfreut. „Das Blockhaus ist vorwiegend ein Abendlokal, das Schlosscafé überwiegend tagsüber geöffnet, das ergänzt sich super.“ Vor der Mehrarbeit hat sie jedenfalls keine Angst.

Alle am Schloss Beteiligten – wie die Stadt Herzberg, das Amtsgericht und der Förderverein Schloss Herzberg – freuen sich, dass der Leerstand im Restaurant nur kurz währte und mit der neuen Betreiberin eine erfahrene Gastronomin gewonnen werden konnte. Monika Hamme kann sich zudem in der Küche und im Service auf erfahrenes Personal verlassen, das schon bei den letzten Wirten Patrick Pchalek und Martina Mantek im Einsatz war.