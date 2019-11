Engagierte Ehrenämtler werden vom NFV-Kreis geehrt

Bei der Kreisehrung des NFV-Kreises Göttingen-Osterode in Seeburg (v.l.): Kreisvorsitzender Hans-Dieter Dethlefs, Schatzmeister Günter Lehne, Arnd Rode, Ludwig Wollborn, Johnny Retzlaff, Justin Duus, Wolfgang Baltes, Ludwig Goldmann, Kreisehrenamtsbeauftragter Thomas Hellmich und Kreisgeschäftsführer Reinhard Plüschke.

Seeburg. Beim Kreisehrungstag in Seeburg wird Justin Duus (TuSpo Petershütte) als Fußballheld ausgezeichnet. Auch ein weiterer Petershütter wird geehrt.

Zahlreiche Gäste waren in das Café Restaurant Wellenreiter in Seeburg gekommen, denn dorthin hatte der NFV-Kreis Göttingen-Osterode zum Kreisehrungstag geladen. In seiner Begrüßung wies der Kreisvorsitzende Hans-Dieter Dethlefs darauf hin, dass ein Vereinsleben ohne ehrenamtliche Mitarbeiter nicht denkbar ist. Ohne ihr Engagement, für das sie viel Freizeit und mitunter auch finanzielle Mittel einsetzen, wäre der Spielbetrieb kaum möglich.

„Platzpflege, Trikots waschen, die Tätigkeit als Übungsleiter, die Mitarbeit bei Bauprojekten -- das sind nur einige Aktivitäten, die in den Sportvereinen meistens ehrenamtlich durchgeführt werden“, erklärte Dethlefs. Dabei stehen diese Ehrenamtler zumeist in der zweiten Reihe und werden häufig erst richtig wahrgenommen, wenn sie auf Grund ihres Alters oder gesundheitlicher Probleme ihr Engagement beenden müssen. Viele von ihnen sind für ihre Vereine über viele Jahre, teilweise Jahrzehnte aktiv. „Vielen graut davor, wenn langjährig ehrenamtlich Tätige aufhören, denn es ist schwierig, neue Kräfte zu gewinnen“, so Dethlefs.

Ehrung als Fußballheld

Da ist es gut, dass sich mitunter auch junge Menschen finden, die sich einbringen. So konnte der Ehrenamtsbeauftragte Thomas Hellmich Justin Duus vom TuSpo Petershütte als Fußballhelden ehren. „Komm mit nach Barcelona“ heißt es für Duus im nächsten Jahr. Er ist seit der G-Jugend im Verein als Fußballspieler aktiv. 2018 bot er sich an, als Trainer eine Jugendmannschaft zu übernehmen und seitdem betreut er die D-Jugend als Co-Trainer und steht regelmäßig bei Training und Spiel seiner Mannschaft mit Rat und Tat zur Seite.

Als Ehrenamtspreisträger des NFV-Kreises Göttingen-Osterode wurde Wolfgang Baltes geehrt. Seit 1988 ist er für Viktoria Gerblingerode in verschiedenen Bereichen ehrenamtlich aktiv: Sowohl als Trainer als auch im Bauausschuss, im Festausschuss, als Betreuer und Platzwart war er tätig, meistens übte er mehrere Funktionen gleichzeitig aus. Nachdem er eigentlich zum Jahresende aufhören wollte, motiviert ihn diese Ehrung doch noch, weiter tätig zu sein.

Weitere Ehrungen

Ludwig Goldmann hat sich seit 2008 mit viel Elan beim Neubau des Sportplatzes des SV Seeburg eingebracht. So hat er dafür gesorgt, dass ein Baumlehrpfad eingerichtet wurde, den Bau einer Zuschauerresidenz am Sportplatz mitgestaltet, Versorgungs- und Bewirtschaftungsräume sowie die Zuwegung zum Gelände mitgebaut. Darüber hinaus ist er seit vielen Jahren Platzkassierer.

Jonny Retzlaff ist seit drei Jahren Trainer der C-Junioren-Bezirksligamannschaft beim TuSpo Petershütte. Seine Arbeit beschränkt sich aber nicht nur auf den Sportplatz, sondern er organisiert auch Freizeitangebote für die Jugendlichen wie Kartfahren oder E-Sports im Kino. Für seine Spieler hat er immer ein offenes Ohr.

Seit 28 Jahren ist Arnd Rode als Schiedsrichter aktiv, seit 17 Jahren ist er zusätzlich als Schiedsrichterobmann in seinem Verein TSV Jahn Hemeln tätig. Von 2001 bis 2017 übte er darüber hinaus auch noch das Amt des stellvertretenden Spartenleiters Fußball aus.

Unermüdlich ist Ludwig Wollborn beim FC Höherberg tätig. Er ist dabei zuständig für die Finanzen der JSG und die Akquise von Spenden und Sponsoren. Zu seinem Aufgabenbereich gehört auch die Vorbereitung von Trainingslagern, die Trainersuche für die Juniorenmannschaften sowie die Beschaffung von Trainingsutensilien.

Leider konnten Emma Hübner (Kindertrainerin, DSC Dransfeld), Melanie Rüter (2. Vorsitzende, Schiedsrichterin und Social-Media-Beauftragte, ESV RW Göttingen), Thomas Schwer (Trainer im Frauenfußball, DSC Dransfeld) und Manuel Wettig (Fachwart Herrenfußball, SC Eichsfeld) ihre Ehrungen nicht vor Ort entgegennehmen.

Abschließend wünschte sich Hellmich, dass zukünftig mehr verdiente Ehrenamtliche vorgeschlagen werden. „Die gibt es sicherlich in jedem Verein“, ist er sich sicher.