TSC Dorste fährt zum Kellerduell nach Seulingen

Der TSC Dorste will in Seulingen punkten.

In der Fußball-Kreisliga kommt es am Freitag zum Kellerduell. In einer Nachholpartie empfängt das Schlusslicht TSV Landolfshausen/Seulingen II den Vorletzten TSC Doste, beide Teams haben sieben Zähler auf dem Konto. Spielbeginn in Seulingen ist um 19 Uhr.

Mit einem Sieg würden beide die Abstiegsränge verlassen. Am vergangenen Wochenende zeigte der TSC trotz der 0:1-Niederlage bei Eintracht Hahle eine gute Leistung, an diese kämpferische Vorstellung will man anknüpfen. Die Hausherren könnten Unterstützung aus dem Landesliga-Team erhalten.