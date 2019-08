Bei TuSpo Petershütte beginnt neue Ära

Der neue Vorstand des TuSpo Petershütte. Dr. Hjalmar Schmidt (l.) gibt nach 24 Jahren den Vorsitz an Heiko Denk (3.v.l.) ab.

Die diesjährige Jahreshauptversammlung des TuSpo Petershütte in der Gaststätte Petershütte hatte historischen Charakter. Die rund 30 anwesenden Mitglieder wählten Heiko Denk zum neuen ersten Vorsitzenden. Eine lange Ära geht damit zu Ende, denn zuvor hatte Dr. Hjalmar Schmidt diesen Posten für 24 Jahre inne. „Ich will gar nicht versuchen in Hjalmars Fußstapfen zu treten, denn diese sind einfach zu groß“, würdigte Denk seinen Vorgänger, der mit einem lachenden und einem weinenden Auge Abschied nahm.

„Das war eine sehr gute Zeit, die ich mit diesem Verein verbinde. Natürlich gab es auch mal frustrierende und schwierige Phasen, aber das gehört dazu. Unterm Strich blicke ich auf sehr positive 24 Jahre zurück, da wir es geschafft haben, auch nach Rückschlägen wieder aufzustehen. Ich werde natürlich dem Verein verbunden bleiben und meine Unterstützung anbieten und helfen, wenn ich gefragt bin“, richtete Schmidt sich an die anwesenden Mitglieder.

Einstimmige Wahlen

Neben der einstimmigen Wahl von Heiko Denk wurden noch die weiteren Posten im Vorstand gewählt. Axel Gömann und Mark Winter bleiben die stellvertretenden Vorsitzenden, Norbert Gössling ist der neue und alte Rechnungsführer, das gleiche gilt für Petra Pinnecke, die die Wahl zur Schriftführerin annahm. Alle Entscheidungen fielen ebenfalls nach einstimmigen Ergebnissen.

Neben den Mitgliedern war zudem Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Kohlstedt anwesend, seit Jahren Tradition bei der TuSpo-Jahreshauptversammlung. Kohlstedt informierte über die Ortsratsarbeit und würdigte außerdem die Jugendarbeit der Seestädter explizit. Aus eigenen Erfahrungen wisse er, wie komplex die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sei. Als Belohnung gab es für die Jugendabteilung eine Spende, die Kohlstedt dem neuen Jugendleiter Marcel Dempwolf übergab.

Dempwolf bedankte sich und gab dazu den Jugendbericht ab, in dem er die unter dem Strich erfolgreiche vergangene Saison Revue passieren ließ. Mit dem Auftreten der A-Jugend von Armin Dreyer beim Sparkasse & VGH-Cup in Göttingen hob er das Highlight des Jahres noch einmal heraus. Zudem gab er Auskunft über die neue Jugendspielgemeinschaft mit dem 1. FC Freiheit, dem TSC Dorste und dem SV Förste und freute sich bereits auf das Wiedertreffen vom 3. bis 6. April 2020 mit dem Partnerverein aus Scarborough, dann bereits zum 20. Mal.

Was die finanzielle Lage des Vereins betrifft, befindet sich der TuSpo Petershütte weiterhin in einem gesunden Zustand, betonten Gömann und Rechnungsführer Pinnecke.

TuSpo kann auch Gymnastik

Auf ein gutes Jahr konnte die Sparte der Damengymnastik zurückblicken. Bei den Übungsstunden wird auch Gymnastik zu moderner Musik gemacht und man ist immer mit viel Spaß dabei. Die Sparte gibt es bereits seit 1963 im TuSpo.

Natürlich gab es an diesem Abend einige Ehrungen für treue Vereinsmitglieder. Eine silberne Plakette für 25 Jahre Mitgliedschaft bekamen Regina Pinnecke, Monika Müller, Susanne Maniewski, Sabine Schmidt, Uwe Schmidt, Wolfgang Roehl, Alfred Hallmann, Hans-Georg Steffien und Wolfgang Simolka.

Die goldene Plakette für 50 Jahre wurde Rainer Preuß verliehen und für eine 60-jährige Mitgliedschaft bekamen Herbert Dernedde und Ernst Schmidt eine kleine Aufmerksamkeit für die Vitrine.