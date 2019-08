Die TVG-Engel lieben es, im Schlamm zu spielen

Stadtoldendorf. Sieben Sportlerinnen des TVG Hattorf starten beim Muddy Angel Run in Stadtoldendorf. Der gemeinsame Spaß an der Bewegung steht im Vordergrund.

Beim Muddy Angel Run in Stadtoldendorf mussten auf einer 5 km-Strecke 14 Hindernisse überwunden werden. Bei zu Beginn leichtem Nieselregen, aber angenehmen Temperaturen, kämpften sich auch Beate Firneisen, Olivia Rexhausen, Wiebke Renz, Tanja Topel-Bohnhorst, Carina Köhler, Susanne Beushausen und Carola Schüssler vom TVG Hattorf durch Wasser, Schlamm und Schaum, über Kletterbarrieren, Steigungen und Abhänge.

Mit rutschen, tauchen, hangeln, krabbeln und klettern in Teamarbeit und mit sehr viel Begeisterung meisterten sie den Parcours. Wie auch bei den meisten anderen Teams kam es den Hattorferinnen nicht auf Platzierungen an, im Vordergrund stand der Spaß an der Bewegung in einem ganz speziellen Wettkampf.