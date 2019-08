Ein Altkreis-Quartett startet in der Fußball-Kreisliga

Auch in dieser Saison wird es das Duell zwischen dem SC HarzTor (rote Trikots) und dem SSV Neuhof in der Kreisliga geben.

Osterode. In dieser Saison vertreten nur noch vier Teams die heimischen Farben in der höchsten Liga des NFV-Kreises. Oberstes Ziel ist der Klassenerhalt.

Nur noch vier statt wie in der Vorsaison sechs Mannschaften aus dem Altkreis Osterode sind in diesem Jahr in der höchsten Spielklasse des NFV-Kreises Göttingen-Osterode vertreten, der Fußball-Kreisliga. Während der SV Rotenberg sich nach oben in die Bezirksliga verabschiedete, musste der VfB Südharz den Abstieg in die 1. Kreisklasse Nord hinnehmen.

Da aus der 1. Kreisklasse Nord mit Nesselröden ein Eichsfelder Team den Aufstieg schaffte, halten nur noch der SC HarzTor, TuSpo Petershütte II, der SSV Neuhof und der TSC Dorste die Altkreis-Flagge hoch. Als oberstes Ziel eint das Quartetts der Klassenerhalt, wenngleich vor allem HarzTor und die TuSpo-Reserve auch etwas höhere Tabellengefilde anpeilen.

Zwei Bezirksliga-Absteiger

Insgesamt dürfte es in der Kreisliga wieder sehr eng zugehen. Ob wie in der Vorsaison zwei Mannschaften das Feld mit deutlichem Abstand dominieren, ist zu bezweifeln. Die beiden Bezirksliga-Absteiger TuSpo Weser Gimte und SV Groß Ellershausen/Hetjershausen zählen sicher zu den Favoriten, doch auch Germania Breitenberg, der FC Höherberg oder der RSV Göttingen 05 könnten oben mitmischen. Und womöglich gibt es auch ein Überraschungsteam, mit dem noch gar keiner rechnet.

Spannung pur verspricht wie in der Vorsaison wieder der Kampf um den Klassenerhalt. Neuhof und Dorste belegten in der abgelaufenen Spielzeit die beiden letzten rettenden Plätze, auf etwas mehr Luft nach unten hofft man dieses Jahr sowohl beim SSV als auch beim TSC. Letztlich könnte auch das Verletzungspech einen entscheidenden Anteil haben – nur, wer mit seinem Team ohne größere Ausfälle durch die Saison kommt, hat angesichts der Leistungsdichte eine Chance.

Die ersten Herren des SC HarzTor in der Saison 2019/20. Foto: Verein / SC Harztor

SC HarzTor

Ohne Abgänge, dafür aber mit drei starken Zugängen, startet der SC HarzTor in die Saison. Nach Platz sechs in der Vorsaison will die Mannschaft von Coach Kenneth Schuller wieder eine möglichst sorgenfreie Spielzeit absolvieren – vielleicht sogar mit Blick nach oben. Die Vorbereitung verlief zumindest vielversprechend, das Team konnte sich gegen einige starke Gegner auszeichnen. Jetzt gilt es, diese Form auch in die Punktspiele mitzunehmen.

Kader: Florian Möller, Pascal Wiegand, Alexander Lampe, Novak Susic, Vincent Rudolph, Kosta Panagiotudis, Stefan Gebauer, Alexander Heitmüller, Hicham Rafik, Serhat Akdas, Max Sommerfeld, Yannick Eicke, Yannick Schuller, Niclas Luthin, Clemens Dierks, Tobias Giesecke, Basti Richard, Lukas Goslar, Denis Kajevic, Thomas Henkel, Maxi Werner, Marvin Strauß.

Neuzugänge: Stephan Jäckel (TuSpo Petershütte), Bastian Vogt (SV Germania Breitenberg), Matthis Heitmüller (FC Eintracht Northeim).

Abgänge: keine.

Trainer: Kenneth Schuller.

TuSpo Petershütte II

Dank einer starken Rückrunde kletterte die TuSpo-Reserve in der vergangenen Saison noch auf den zehnten Platz der Abschlusstabelle, nachdem zur Halbzeit noch ein Abstiegsrang belegt wurde. Unter dem neuen Trainer Jörg Müller will man diesen Schwung mitnehmen und sich diesmal von Beginn ausreichend Distanz zur bedrohlichen Zone verschaffen. Nebenbei sollen aber auch Spieler an die erste Mannschaft herangeführt werden, Rekonvaleszenten Spielzeit erhalten und Nachwuchskräfte eingebunden werden.

Kader: Marko Sukup, Kolja Fütterer, Benedikt Schmidt, Daniel Gobsa, Fabio Gonsior, Timo Sandau, Rene Schreitz, Fabian Duus, Christian Schwarzbrunn, Niclaas Domjahn, Alexander Kösling, Davin-Julien Malina, Dominik Rogge, Lucas Tornow, Miguel Hartmann, Simon Schmidt, Felix Flüs, Niklas Zarins.

Neuzugänge: Dominik Lubrich (SG Bergdörfer), Florian Gonsior (eigene A-Jugend), Lucas Müller, Fabian Hoffmann, Thore Latz (alle dritte Mannschaft), Thorben Slotosch.

Abgänge: Malte Semm (FC Eisdorf), Luran Engelhardt (erste Mannschaft), Simon Grammel (dritte Mannschaft), Mark-Andre Jäger (Laufbahnende).

Trainer: Jörg Müller.

Die Herren des SSV Neuhof in der Saison 2019/20. Foto: Verein / SSV Neuhof

SSV Neuhof

Praktisch unverändert präsentiert sich der SSV Neuhof, wobei Winterpausen-Neuzugang Joachim Zeh zusätzliche Erfahrung mitbringt. In der vergangenen Saison hatte die Lakemann-Elf mit vielen Verletzungssorgen zu kämpfen, nicht zuletzt deshalb wäre es im Abstiegskampf beinah schief gegangen.

Kader: Frank Lehmann, Florian Paschold, Rene Lang, Jens Großmann, Fabian Leckel, Gerrit Leckel, Turgay Ekici, Bryan Finke, Marius Floss, Jarne Großstück, Henrik Neufert, Joachim Zeh, Joseph Leinhoß, Marvin Köhler, Dominik Lakemann, Nils Lungershausen, Patrick Neulen, Rüdiger Peterschick, Sören Roloff, Torben Seeber, Maurice Wetzel, Francesco Leonhard.

Neuzugänge: keine.

Abgänge: Julian Schlichting (VfB Südharz).

Trainer: Rüdiger Lakemann.

Die ersten Herren des TSC Dorste in der Saison 2019/20. Foto: Verein / TSC Dorste

TSC Dorste

Als Aufsteiger konnte der TSC im Abstiegskampf erfolgreich bestehen, auch wenn es am Ende knapp war. Jetzt will man sich mit dem eingespielten Kader weiter in der Kreisliga etablieren und hofft in der Außenseiter-Rolle auf die eine oder andere Überraschung. Mit dieser Devise fuhr das Team bereits in der vergangenen Saison bestens.

Kader: Dennis Mylius, Pascal Kleindienst, Florian Lampenscherf, Aaron Wächter, Alexander Duda, Niklas Kurschatke, Arne Wedemeyer, Hewad Osmani, Bennet Jäger, Gerrit Armbrecht, Steffen Kranisch, Timo Röpke, Erik Wedemeyer, Patrick Glatzer, Patrick Ulrich, Maximilian Ludwig, Kevin Bergmann, Jakob Hennig, Michael Schlodder, Daniel von Einem, Tim Labersweiler, Samin Hosmani.

Neuzugänge: Phillipp Lampenscherf (FC Westharz), Sebastian Jetschowski (FC Eintracht Northeim), Jonas Pautsch (eigene A-Jugend).

Abgänge: keine.

Trainer: Michael Ludwig.

Die weiteren Kreisliga-Mannschaften: TuSpo Weser Gimte (Absteiger), SV Groß Ellershausen/Hetjershausen (Absteiger), FC Höherberg, SV Germania Breitenberg, SV Eintracht Hahle, RSV Göttingen 05, TSV Landolfshausen/Seulingen II, SC Rosdorf, GW Hagenberg, TSV Groß Schneen, Dransfelder SC (Aufsteiger), TSV Nesselröden (Aufsteiger).