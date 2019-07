Viktoria Bad Grund startet mit 5:2-Erfolg in den Melle-Cup

Beim Melle-Cup in Bad Grund sind am Dienstagabend die ersten Entscheidungen gefallen. Der SV Rammelsberg II hat sich durch einen 3:2-Erfolg über die TSG Wildemann den Sieg in der Vorrundengruppe B gesichert.

In Gruppe A besiegten die Gastgeber vom SV Viktoria in ihrer ersten Turnierbegegnung den FC Zellerfeld mit 5:2. Vier Treffer erzielte Eric Schneider, zudem war Maik Horenburg per Elfmeter für die Viktoria erfolgreich. Die Entscheidung über den Gruppensieg fällt am Mittwochabend, wenn die Bergstädter auf den VfR Dostluk II treffen, Spielbeginn ist um 18.30 Uhr. Um das letzte Halbfinalticket kämpfen ab 20 Uhr der 1. FC Freiheit und die TSG Wildemann.

Am Donnerstag finden zwei Einlagespiele statt. Ab 17 Uhr spielt die F-Jugend des FC Westharz gegen Tuspo Petershütte, ab 18.45 Uhr treffen die Alten Herren des SV Viktoria auf den TuS Clausthal-Zellerfeld.