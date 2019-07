Henri Schubert fegt seine Kontrahenten vom Tennisplatz

Auf der Anlage des TC Blau-Weiß Einbeck wurden die 35. Jugend- und Jüngstenmeisterschaften der Tennis-Region Südniedersachsen ausgetragen. Zwar waren die Teilnehmerfelder recht ordentlich gefüllt und nur die Konkurrenz der weiblichen Jugend U9 musste mangels Spielerinnen ausfallen, dennoch hätte die Teilnehmerzahl noch deutlich höher sein können. So waren aus dem Altkreis Osterode nur Spieler des TC Bad Grund vertreten.

Insgesamt fällt auf, dass es über Jahre oft die selben Vereine sind, die ihre Nachwuchskräfte zu den Meisterschaften schicken. Dabei ist das Erleben eines solchen Turniers für viele Jugendliche eine lohnenswerte Erfahrung, heißt es von Seiten der TNB-Region. Erfolgreichster Verein war einmal mehr der TSC Göttingen mit vier Titeln, die Dominanz fiel dabei aber nicht so deutlich aus wie schon bei vorangegangenen Meisterschaften.

Dank des überzeugenden Auftritts von Henri Schubert in der Altersklasse M16 ging ein Titel auch in den Altkreis Osterode. Der Spieler des TC Bad Grund wurde seiner deutlichen Favoritenrolle vollauf gerecht, in seinen drei Einzeln musste er nicht ein Spiel abgeben und verteilte jeweils mit 6:0 und 6:0 die sogenannte Brille an seine Kontrahenten. In der M14 stand mit Oskar Biermann ein zweiter Spieler aus der Bergstadt im Finale, der inzwischen für den TSC Göttingen startende Bad Grunder unterlag allerdings nach hartem Kampf im Match-Tiebreak.

Endspiele

Jungen, M16: Henri Schubert (TC Bad Grund) - Leon Schwerdtfeger (Uslarer TC) 6:0, 6:0

M14: Erik Mund (TV Nörten-Hardenberg) - Oskar Biermann (TSC Göttingen) 7:6, 2:6, 10:5

M12: Julius Schliemann (TC Northeim) - Paul Roeder (TSC Göttingen) 6:3, 5:7, 10:5

M10: Philipp Horst (TC Northeim) - Hlib Zvonarov (TC Northeim) 6:2, 6:2

M9: Johann Jünger (Mündener TC) - Tino Plohnke (TC Seeburg) 6:3, 6:2

M8 (Gruppe): 1. Justus Kurz (TSC Göttingen), 2. Ben Rexhausen (TC GW Mingerode)





Mädchen, W16: Maja Schulz (TSC Göttingen) - Antonia Gross (TSC Göttingen) 6:0, 6:0

W14: Marie Sophie Schulz (TSC Göttingen) - Nicole Papierok (TSC Göttingen) 6:1, 6:0

W12: Helene Strack (Mündener TC) - Tabea Raabe (TC Seeburg) 6:3, 6:2

W10 (Gruppe): 1. Johanna Diedrich (TC Gieboldehausen), 2. Jane Ahrens (Gandersheimer TC)

W8: Magdalena Roeder (TSC Göttingen) - Eliza Eckstein (TC GW Mingerode) 6:3, 6:3