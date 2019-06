Tuspo Petershütte trifft auf viele bekannte Gegner

Auf viele bekannte Gegner dürfen sich die Anhänger des Tuspo Petershütte nach dem feststehenden Aufstieg in der anstehenden Landesliga-Saison freuen. Neben der Einteilung in die verschiedenen Staffeln wurden vom NFV-Bezirk Braunschweig auch die Spielpläne veröffentlicht. Die Seestädter starten am...