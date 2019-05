Malerin Regina Krellmann stellt im Herzberger Schloss aus

In den Sonderausstellungsräumen im Museum des Welfenschlosses in Herzberg präsentiert die Stadt Herzberg ab Samstag, 18. Mai, ausdrucksstarke Bilder der regionalen Malerin Regina Krellmann. Die gezeigten Bilder spiegeln die vielfältige Individualität in Herangehensweise, Größe, Materialverwendung...