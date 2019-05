Herzberger Tennisteams erwischen einen guten Auftakt

Durchaus erfolgreich starteten die Mannschaften des TC GW Herzberg in die neue Tennissaison.

Erstmals seit einigen Jahren hat sich wieder eine Herrenmannschaft gebildet, die in der 2. Regionsklasse spielt. Am ersten Spieltag empfing das Team auf heimischer Anlage den TC Rot-Gelb Bad Harzburg. Jan Maximilian Wehmeyer (6:0, 6:0) und Fynn Wehmeyer (6:2, 6:4) siegten an Position eins und zwei klar. Paul Böttcher und Adrian Grüneklee mussten deutlich härter kämpfen. Böttcher unterlag letztlich 6:3, 4:6, 4:10 im Match-Tiebreak. Grüneklee behielt im entscheidenden Match-Tiebreak die Nerven und siegte 6:2, 4:6, 10:8. Jan Maximilian Wehmeyer/Grüneklee fuhren im Doppel nach einem holprigen Start mit einem 7:5, 6:3 bereits den Siegpunkt ein. Fynn Wehmeyer/Böttcher machten es beim 6:4, 6:7, 10:7 spannend und unterhielten die Zuschauer mit teilweise spektakulären Ballwechseln, ehe sie den 5:1-Endstand sicherten. Dass die beiden Youngster Fynn Wehmeyer und Paul Böttcher bereits am Vortag in der A-Jugend eingesetzt waren, verdient besondere Anerkennung.

Starker Start der Herren 40

Im ersten Punktspiel der Herren 40 traten die Herzberger als Aufsteiger in der Oberliga gegen den Vorjahresdritten TC Altenberge-Erika an. Ab der Oberliga werden dabei sechs Einzel und drei Doppel gespielt. Bei kühlen Außentemperaturen wurde trotzdem hervorragendes Tennis geboten. Nach den Einzeln konnten die Herzberger eine 4:2-Führung erspielen. Dr. Steve Minde (6:1, 6:0), Tim Landwehrs (6:0, 7:6) und Jan Weißberg (6:2, 6:2) besiegten ihre Gegner an den Positionen vier bis sechs jeweils souverän. Dennis Eckstein im Spitzeneinzel sah sich einem sehr starken Gegner gegenüber. Es gab viele umkämpfte Spiele, die beim 1:6, 3:6 jedoch zumeist an den Gegner gingen. Ulrich Günther trat an Position zwei trotz einer Schulterverletzung an, er unterlag nach langem Spiel mit 4:6, 6:1 und 2:6. Ebenso umkämpft war das Einzel von Marc Böttcher an Position drei, was dieser nach mehr als 2:30 Stunden 6:2, 4:6 und 7:5 gewinnen konnte.

Somit fehlte nur noch ein Punkt aus den Doppeln, um den ersten Sieg einzufahren. Für Günther kam der ebenfalls angeschlagene David Plugge zum Einsatz. Gemeinsam mit Landwehrs lieferte das Duo im zweiten Doppel eine überragende Leistung und siegte souverän mit 6:2, 6:3. Noch schneller erledigten Minde/Weißberg ihre Doppelaufgabe und gewannen 6:1, 6:0. Eckstein/Böttcher mussten im Spitzendoppel nach gewonnenem ersten Satz (6:3) einem 1:4-Rückstand hinterherlaufen. Insbesondere dank des läuferischen Einsatzes von Eckstein wurde der Satz noch auf auf 6:4 gedreht, somit stand der deutliche 7:2-Sieg fest.

Doppel bringen Herren 50 den Sieg

Die Herren 50 starteten in der Regionsliga mit einem 4:2-Sieg gegen den Bovender SV. Deutlich verlor an Position eins Andreas Pralle gegen seinen um zwei Leistungsklassen besseren Gegner mit 1:6, 1:6. Hinrich Bangemann überzeugte mit seinem guten Stellungsspiel und gewann 6:2, 7:5. Bernd Rosteck fegte seinen Gegner im dritten Einzel förmlich vom Platz (6:0, 6:1). Schwerer hatte es an Position vier Manfred Ruschinczik. Nach gewonnenem ersten Satz (6:4) wurde sein Gegner immer sicherer und glich aus (5:7). Der spannende Match-Tiebreak endete 8:10, vor den Doppeln stand es 2:2. Bangemann/Rosteck verloren schnell mit 1:6 den ersten Satz, konnten dann aber dann an ihre gute Einzel-Form anknüpfen (6:1) und siegten auch im Match-Tiebreak klar 10:1. Keine Probleme gab es im zweiten Doppel, Pralle/Ruschinczik dominierten klar aggressiven Netzspiel (6:0: 6:2) und sorgten somit für den Auftakterfolg.

Einen perfekten Start legten die Damen 50 in der Bezirksliga beim 6:0 gegen den TG Lauenförde hin. Katja Wehmeyer gewann souverän 6:0, 6:1, Heike Gertig erspielte einen deutlichen 6:1, 6:4-Sieg. Knapper ging es bei Ute Koch-Grotheer und Doreen Pralle zu. Koch-Grotheer gewann den ersten Satz 6:2, musste sich aber im zweiten Satz mit 6:7 geschlagen geben. Im Match-Tiebreak ging es eng, doch Koch-Grotheer behielt beim 10:6 die Nerven. Doreen Pralle hatte nach Startschwierigkeiten (2:6) im zweiten Satz ins Spiel gefunden (6:1). Im Match-Tiebreak siegte sie mit 10:4. Das erste Doppel brachten Koch-Grotheer/Katja Wehmeyer mit 6:3, 6:3 sicher nach Hause. Gertig/Roswitha Amm mussten in den Match-Tiebreak und gewannen 7:5, 4:6 und 10:3.

Jugend startet ebenfalls

Auch alle vier gemeldeten Herzberger Jugendmannschaften gingen an den Start. Die männlichen A-Junioren hatten den TC GW Mingerode II zu Gast. Fynn Wehmeyer (6:3, 6:4) und Paul Böttcher (6:3, 6:3) gewannen ihre Einzel, das Doppel Wehmeyer/Clemens Hofemann konnten den Punkt zum 3:0-Endstand einfahren.

Im Heimspiel gegen den TC Bad Lauterberg unterlagen die C-Junioren 1:2. Hannes Chlistalla erspielte sich einen nie gefährdeten 6:3, 6:2- Sieg, Maik Chilla kämpfte tapfer, musste aber die Überlegenheit seines Gegners anerkennen und verlor 0:6, 0:6. Das entscheidende Doppel ging 1:6, 4:6 an die Gäste.

Die gemischt spielende C2-Jugend verlor unglücklich mit 1:2 beim Göttinger TC. Alina Marwede konnte ihr Einzel 7:5, 6:2 gewinnen. Marisa Gries verlor den ersten Satz 1:6, konnte in Durchgang zwei aber einen 1:5-Rückstand noch in ein 7:6 drehen. Der entscheidende Match-Tiebreak ging dann jedoch 11:13 verloren. Marwede/Malek Darbas verloren das Doppel ebenfalls äußerst knapp 3:6, 6:3, 8:10.

Ähnlich eng verlief das Auswärtsspiel der weiblichen C-Juniorinnen beim TC Seeburg. Emma Böttcher verlor 1:6, 4:6, Laura Sophie Warnecke gewann 6:3, 7:6. Im Doppel ging der erste Satz mit 7:5 an die TCH-Mädchen, Durchgang zwei wurde 0:6 verloren. Im Match-Tiebreak hatte Seeburg das bessere Ende für sich (8:10) – und somit auch den Gesamtsieg eingefahren.