Mannschaften des TTC Pelaka kämpfen um Punkte

Lasfelde Zu Beginn der Rückrunde mussten die Tischtennis-Teams des TTC Pelaka gleich richtig Gas geben, nicht immer waren die Mühen auch von Erfolg gekrönt.

Zum ersten Spiel der Rückrunde durfte die Jugendmannschaft des TTC in der 2. Kreisklasse zu Hause gegen den TSV Scharzfeld II antreten. Das ersatzgeschwächte Team mit Leon Waal, Sophia Leditschke, Maximilian Krügener und Vlado Nikolic kämpfte tapfer, hatte aber beim 1:9 keine Chance. Im Pokal schied man mit 2:4 beim TV Pöhlde aus.

Für eine Überraschung sorgte die Damenmannschaft in der Bezirksoberliga gegen das führende Team von Torpedo Göttingen III. Ausschlaggebend waren die gewonnenen Eingangsdoppel durch Nina Stövesand/Anja Macke und Andrea Schulz/Bärbel Appel, sowie Einzelsiege durch Schulz, Macke (2) und Appel zur 7:5-Führung. Stövesand verpasste in der Verlängerung des fünften Satzes gar den Siegpunkt, doch auch das 7:7-Unentschieden war ein großer Erfolg.

Erfolge für die Damen-Reserve

Die zweiten Damen empfingen in der Kreisliga Northeim den ungeschlagenen Tabellenführer vom TSV Brunsen. Nach Erfolgen von Christiane Meyer/Anja Füllgrabe im Doppel sowie Punkten von Sandra Wallnöfer-Büschleb, Meyer (2), Füllgrabe und Bettina Oepkes zum 6:3 wurde ein in dieser Höhe nicht erwarteter Sieg eingefahren. In der gleichen Aufstellung bestätigte die Mannschaft ihre gute Form durch einen 6:2-Sieg beim TSV Gladebeck.

Im Regionspokal reisten die ersten Herren zum Ligakonkurrenten TuS Schededörfer. Nach 1:3-Rückstand, nur Chris Langkabel konnte sein Einzel gewinnen, begann die Aufholjagd. Alle drei nachfolgenden Einzel wurden von Timo Kunzendorff, Langkabel und Janis Högemann gewonnen. Mit dem knappen 4:3 erreichten die Seestädter das Viertelfinale.

Eine überraschende Niederlage musste die zweite Herrenmannschaft in der Bezirksklasse bei der TSG Opperhausen hinnehmen. Trotz einer 6:3-Führung durch drei Doppelerfolge und Siege von Rainer Schubert, Detlef Fromme und Matthias Lange verlor man noch mit 6:9. Das Heimspiel gegen den Tabellenzweiten FC Weser machte allerdings Mut – trotz einer weiteren 6:9 Niederlage. Durch großartigen Kampf lieferte der TTC ein offenes Spiel, dass jedoch nicht mit einem Punkt belohnt wurde. Die Erfolge erzielten Thomas Büschleb/Torsten Nickel sowie im Einzel Schubert, Büschleb, Nickel (2) und Lange.

Im vereinsinternen Vergleich in der 3. Kreisklasse bezwangen die vierten Herren die Fünfte mit 7:3. Im Pokalspiel der 2. bis 4. Kreisklassen musste die fünften Herren gegen Eintracht Wulften II spielen. Claus Richter und Fabian Hoffmann holten bei der 2:4-Niederlage die Punkte.

Die sechsten Herren musste im gleichen Wettbewerb die Überlegenheit der höherklassig spielenden zweiten Vertretung des SuS Tettenborn anerkennen. Das Doppel Andreas Dernedde/Marvin Heinig holte beim 1:4 den Ehrenpunkt.