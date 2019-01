Junge Talente und alte Hasen trumpfen in Hattorf auf

Da war noch einmal volle Konzentration gefragt: Den 160 Teilnehmern am ersten Wochenende des 43. Neu-Jahr-Turniers des TTC Grün-Weiß Hattorf folgten zum zweiten Teil am vergangenen Wochenende noch einmal 185 Aktive, um sich zum Rückrundenstart Spielpraxis zu holen. Von den Schülern bis zu den Senioren wurde Wettkampfsport vom Feinsten geboten, sogar ein amtierender Vize-Europameister im Doppel gab sich ein Stelldichein.

Am Samstagvormittag konnte der Vorsitzende des TTC, Frank Pfeiffer, stolze 70 Nachwuchsspieler DGH begrüßen. Hier waren vor allem die regionalen Vertreter aktiv, die aus dem näheren Hattorfer Umkreis bis nach Göttingen beziehungsweise Hildesheim, Goslar sowie Salzgitter stammen. Allein in der männlichen Jugend bis QTTR 1.200 gingen 57 Talente an den Start und bescherten dem Veranstalter somit ein volles Feld. Im Doppel holten sich die Herzberger Nico Beck/Maximilian Harenberg den Sieg. Sie gaben Kimi Barton/Xanjo Pape vom SV Union Salzgitter im Finale das Nachsehen, indem sie einen 1:2-Satzrückstand noch in einen Sieg ummünzen konnten. Im Einzel stürmte Oliver Eckart vom TV Jahn Dörnten bei Goslar bis ins Endspiel, wo er sich ein spannendes Duell gegen Kimi Barton lieferte und das bessere Ende für sich behielt. Den dritten Rang teilten sich Paul-Jannik Friedrichs (Tuspo Drüber) und Klaas Lips (SV Hörden).

Duell der Zwillingsschwestern

Bei der weiblichen Jugend QTTR bis 1.000 stießen die Herzberger Zwillingsschwestern Victoria und Katharina Nieft bis ins Halbfinale vor, um im direkten Vergleich den Finaleinzug unter sich ausmachen zu müssen. Victoria hatte das bessere Ende für sich, während im zweiten Semifinale Joline Georg vom SV Hörden gegen Celine Tramowski vom TTC Herzberg siegte. Im Endspiel sah es bei einer 2:0-Satzführung zunächst nach einem Erfolg für Nieft aus. Dann jedoch holte sich Georg Punkt für Punkt, um letztlich mit 11:5 im Entscheidungssatz den umjubelten Turniersieg zu erringen. Im Doppel waren es Svenja Diedrich/Sina Faßhauer von der SG Rhume, die im Finale gegen Katharina und Victoria Nieft das bessere Ende für sich hatten.

Beim Neu-Jahr-Turnier 2019 im Dorfgemeinschaftshaus Hattorf, hier das Einzel-Finale der weiblichen Jugend QTTR bis 1.000: Victoria Nieft (TTC Herzberg) gegen Joline Georg (r., SV Hörden). Foto: Verein / TTC GW Hattorf

Auch der Wettbewerb der Erwachsenen bis 1.500 QTTR legte bei der Teilnehmerzahl noch einmal leicht zu. Hier war es insbesondere Horst Hedrich vom TSV Salzgitter, der bewundernde Blicke auf sich zog. Im Doppel zuletzt der angesprochene EM-Finalist, hatte er im Einzel der Deutschen Seniorenmeisterschaften im vergangenen Jahr die Bronzemedaille errungen und verpasste im Doppel nur knapp den Titel. Das Ganze in der Ü80-Konkurrenz, in der er regelmäßig auch bei internationalen Wettkämpfen antritt.

Imposanter Auftritt des 83-Jährigen

Es war imposant, wie behände und sicher der 83-Jährige am Tisch auftrat – niemand kam auch nur annähernd auf die Idee, sein Alter richtig einzuschätzen. Teils viel jüngere Teilnehmer mussten sich ihm geschlagen geben, so dass er im Einzel bis ins Viertelfinale vorstoßen konnte und dort erst im fünften Satz mit 12:14 unterlag. In seiner Spezialdisziplin Doppel kämpfte sich Hedrich zusammen mit Arno Wich-Glasen (TSV Thiede) sogar bis ins Endspiel. Denkbar knapp musste sich das Duo dort Jens Klie/Boris Rolheiser vom TSV Hammenstedt geschlagen geben. Rolheiser gelangte im Einzel bis ins Halbfinale, wo für ihn ebenso Endstation war wie für Kevin Knigge vom TSV Heiligendorf. Im Finale krönte sich Nils Jagemann (TSV Seulingen) in einem spannenden Match gegen Sven Wiedemann (TSG Wildemann) zum diesjährigen Titelträger.

Am Sonntag stand der letzte Turniertag auf dem Programm. Während bei den Erwachsenen bis QTTR 1.350 ein leichter Teilnehmerrückgang verzeichnet wurde, steigerte sich die offene Senioren-Klasse noch einmal im Vergleich zu 2018. Die männliche Jugend bis QTTR 1.400 verzeichnete mit 24 Spielern sogar einen absoluten Höchstwert seit Einführung dieser Spielklasse im Jahr 2015.

Hochkarätiges Teilnehmerfeld

Die Senioren-Klasse, gespielt werden darf ab der Ü40, brachte angesichts hochkarätiger Besetzung noch einmal den tollen Erwachsenen-Wettkampf des ersten Wochenendes in Erinnerung. Daniel Argut, der als Nummer eins des Bovender SV derzeit mit seinem Team die Landesliga Braunschweig anführt, war der Favorit und wurde diesem Status in bester Manier gerecht. Im Einzel verwies er Michael Weichel vom TSV Lesse auf Platz zwei, Stephan Wilamowski (ESV Goslar) und Peter Thomä (ESV Göttingen) komplettierten das Podium. Die Lokalmatadoren Karsten Kühne und Olaf Oppermann vom heimischen TTC landeten auf einem guten geteilten fünften Platz. Ihr Vereinskollege Nils Bohnhorst-Erbuth machte es im Doppel sogar noch besser: Zusammen mit Argut errang er den Turniersieg gegen Michael Weichel und Manfred Zilling (Bovender SV).

Frank Pfeiffer, Vorsitzender des TTC Hattorf, und Dominik Dornieden vom TTV Scharzfeld bei der Siegerehrung. Foto: Verein / TTC GW Hattorf

In der Erwachsenen-Konkurrenz bis QTTR 1.350 waren es Sascha Kaufmann vom MTV Bad Lauterberg und Dominik Dornieden vom TTV Scharzfeld, die den Titel unter sich ausmachten. Nach fünf spannenden Sätzen hatte Dornieden das bessere Ende für sich und freute sich über Platz eins. Rang drei belegten Frank Landskron vom TSV Thiede und Andrea Mielke vom TV Walkenried. Letztere erspielte sich zusammen mit Ralf Kasparek vom TTC Hattorf zudem noch den Vizetitel im Doppel. Den Sieg holten sich Sven Jäger/Dennis Oppermann vom SV Hahndorf bei Goslar.

Kein Spiel für schwache Nerven

Das Finale der männlichen Jugend bis QTTR 1.400 war nichts für schwache Nerven. Hier standen sich mit Julius Konstantin Kleinert vom MTV Vorsfelde und Niklas Borchers vom MTV Goslar der Zweit- und der Drittplatzierte der Schüler-C-Landesrangliste gegenüber. Die beiden Elfjährigen schenkten sich in einem hochklassigen Endspiel nichts, nachdem sie vorab noch gemeinsam den Doppel-Wettbewerb für sich entschieden hatten. Zunächst war es Borchers, der zweimal mit 12:10 die Oberhand hatte. Doch sein Gegenüber gab sich nicht geschlagen, im Gegenteil. Kleinert gelang es, das Spiel noch zu drehen, er siegte schließlich im letzten Spiel des Turniers mit 10:12, 10:12, 13:11, 11:6 und 11:7. Max Lehmann, VfL Oker, und Yves Mielke, TV Walkenried, bekleideten gemeinsam Platz drei.

So ging ein äußerst abwechslungsreiches Turnier zu Ende: Insgesamt waren 82 verschiedene Vereine vertreten mit 345 Aktiven, die 834 Partien im Einzel und Doppel ausspielten. Der TTC Hattorf freut sich somit über eine kontinuierliche Steigerung der Teilnehmerzahlen in den vergangenen Jahren.

Besonders aktiv und erfolgreich waren dieses Mal zwei Vereine: Im Erwachsenenbereich wiederholte der Bovender SV seinen Vorjahressieg in der Vereinswertung und sicherte sich den vom Hattorfer Bürgermeister Frank Kaiser gestifteten Wanderpokal vor dem TTC Förste und dem SV Union Salzgitter. Im Nachwuchsbereich ist die Wanderung des ebenfalls vom Bürgermeister gespendeten Pokals hingegen vorbei: Der TTC GW Herzberg konnte die Wertung bereits zum dritten Mal in Folge für sich entscheiden, dieses Mal vor der SG Rhume und dem VfL Oker, so dass der Pokal nunmehr fest in den Besitz der Welfenstädter übergeht. In beiden Kategorien lief der TTC Hattorf als Gastgeber außer Konkurrenz mit, da neben errungenen Erfolgen auch für jeden gemeldeten Spieler Punkte gesammelt werden, was zu einem übermäßigen Heimvorteil führen könnte.

Die Hattorfer danken allen Sponsoren und Stiftern sowie vor allem den vielen ehrenamtlichen Helfern, ohne die eine Veranstaltung dieser Größenordnung nicht möglich wäre.

Weitere Informationen und Fotoimpressionen unter www.ttc-hattorf.de.