TTK Gittelde-Teichhütte III holt die Herbstmeisterschaft

Die Spiele der Vorrunde in den Tischtennisligen sind abgeschlossen. Mit dem Abschneiden der Mannschaften kann man beim TTK Gittelde-Teichhütte durchaus zufrieden sein.

Das erfreulichste Ergebnis erzielt die dritten Herren in der 2. Kreisklasse. Hier konnte man den Herbstmeistertitel mit 13:3 Punkten holen. Nach einem Fehlstart gegen Förste gab es nur noch gegen den TSV Wulften II ein Unentschieden. Mit Torsten Warnecke (13:3), Wolfgang Weber (11:2) und Norbert Barkhoff (7:5) weisen drei Spieler ein positives Spielverhältnis auf. Auch die Doppelbilanz ist sehr erfreulich. Besonders erwähnenswert ist, dass alle Partien in der kompletten Stammformation gespielt werden konnten, was ein besonderer Verdienst von Mannschaftsführer Achim Butterweck-Hoppe ist.

Ausfälle gut kompensiert

Die Damen musste während der Vorrunde immer wieder krankheitsbedingt Ausfälle kompensieren. Dennoch gelang mit dem zweiten Tabellenplatz und 13:3 Punkten in der Bezirksliga ein herausragendes Ergebnis. Daran waren die Stammkräfte Nicolina Warnecke-Raake (13:2), Martina Starke (15:4), Angelika Loch (9:1) und Gabriele Klapproth (9:8) beteiligt.

10:10 Punkte erreichten die erstem Herren in der Kreisliga, was letztendlich noch zu Platz sechs reicht. Leider fiel der Spitzenspieler in vier Spielen aus, was wohl eine bessere Platzierung verhinderte. Neben einer erfreulichen Doppelbilanz konnten in den Einzeln Matthias Galle (10:2), Mario Brauner (14:5) und Torsten Mai (7:7) überzeugen. Hussein Ab del Rahmann, der in der vergangenen Saison noch zwei Klassen tiefer spielte, konnte nach anfänglichen Schwierigkeiten auch in dieser Spielklasse gut mithalten.

Die zweiten Herren belegen in der 1. Kreisklasse mit 11:7 Punkten den vierten Platz, womit man recht zufrieden sein kann. Aufgrund der Doppelschwäche wurden in den Schlussdoppeln Punkte liegen gelassen. Dagegen lief es in den Einzeln sehr gut: Sascha Hartmann (8:4), Frank Schünemann (8:5), Rüdiger Starke (7:6), Klaus Fischer (6:6) und Friedrich Giesecke (10:5) waren im Einsatz.

Knappe Personaldecke

Sehr schwierig verliefen die Spiele für die vierten Herren. Aufgrund der knappen Personaldecke und verletzungsbedingter Probleme langte es in der 3. Kreisklasse nur zu Platz acht (5:13 Punkte). Nur das Doppel Burkhard Starke/Werner Hartmann konnte mit 6:4 Spielen eine positive Bilanz aufweisen.

Die Schüler erreichten in der 2. Kreisklasse mit 11:7 Punkten Platz vier. Leider stand nicht in alllen Partien eine komplette Mannschaft zur Verfügung, sonst wäre eine noch bessere Platzierung möglich gewesen. Finn Dröge (14:0), Malte Niemann (11:1) und Maiko Steffien (11:1) spielten sehr erfolgreich. Aber auch Elias Ludwig und Jannis Mai, die in dieser Saison ihre ersten Punktspiele bestritten, konnten gut mithalten.