Herren 40 II des TC GW Herzberg sichern den Vizetitel

Herzberg Das Team macht in der Verbandsklasse mit 5:1-Erfolg gegen Springe Platz zwei perfekt. Die Damen 40 und Herren 50 gewinnen jeweils mit 6:0.

Nachdem der vorzeitige Aufstieg nicht gelungen war, mussten sich die Herren 40 II des TC GW Herzberg in der Verbandsklasse auch auch bei der TSG Mörse mit einem Unentschieden zufrieden geben. Alec Ungureanu begann stark, musste jedoch im zweiten Satz aufpassen, dass sein Gegner nicht ins Spiel kam. Dies gelang ihm dann doch mit einem glatten Zweisatz-Sieg. Steve Minde agierte gewohnt konstant und gewann deutlich. Trotz Führung im ersten Satz gab Torsten Schmidt diesen im Tiebreak ab und unterlag auch im zweiten Satz knapp. Kai Picht konnte seine anfänglichen Chancen nicht nutzen und unterlag ebenfalls. Den Punkt zum Remis gewann das Doppel Ungureanu/Minde wieder in überragender Manier.

In der letzten Begegnung der Wintersaison errang das Team zuhause gegen den TV Springe mit einem sicheren 5:1 den zweiten Tabellenplatz und damit die Vizemeisterschaft. Zwar ohne den ungeschlagenen Topspieler Alec Ungureanu, aber ansonsten vollzählig mit Andre Bogdan, Steve Minde, Ulf Brücke und Gido Mecklenburg angetreten, stand es nach den Einzeln schon 3:1 für die Welfenstädter. Brücke/Mecklenburg sicherten mit einem soliden Doppel den vierten Punkt und Steffen Rauch/Kai Picht holten im Match-Tiebreak den fünften Zähler. So ist mit ein wenig Glück vielleicht doch noch der Aufstieg in die Verbandsliga bei entsprechender Antragstellung möglich.

Jeweils 6:0-Erfolge konnten die zwei weiteren Herzberger Mannschaften feiern. Die Herren 50 empfingen den VfB Wülfel Hannover. Das Team ließ den Kontrahenten durch die Bank keinerlei Chancen. Alle Matches dominierten die Herzberger klar. Als Einzelspieler agierten Andreas Pralle, Hinrich Bangemann, Axel Kubo und Hans-Joachim Halbach. Die beiden Doppel Pralle/Bangemann und Halbach/Uwe Biegalla sorgten dann souverän für den Gesamtsieg.

Damen 40 siegen auswärts

Auch die Damen 40 kehrten mit einem 6:0 für Herzberg auf dem Spielbericht vom SV GW Calberlah zurück. Einzig Heike Gertig erfuhr harte Gegenwehr ihrer Gegnerin, denn fast alle Spiele liefen über Einstand. Sie behielt aber die nötige Übersicht und gewann mit 6:3 und 6:2. Die weiteren Einzel dominierten Ute Koch-Grotheer, Heike Bartels und Cordula Gaebel deutlich. Das zweite Doppel Koch-Grotheer/Gaebel siegte nach knappem ersten Satz dann doch souverän. Gertig/Bartels verloren den ersten Satz. Sie konnten anschließend aber den Spieß umdrehen und schließlich den Match-Tiebreak mit 10:5 gewinnen.

Diese beiden Mannschaften stehen nun auch auf Platz zwei ihrer Staffeln. Sie müssen am kommenden Wochenende noch einmal antreten und haben jeweils die Chance, mit deutlichen Siegen die Meisterschaft zu feiern.