Damen des TTC GW Herzberg halten sich schadlos

Weiterhin ungeschlagen und mit vier Siegen aus vier Spielen stehen die Tischtennis-Damen des TTC GW Herzberg in der Bezirksoberliga auf dem ersten Platz. Auch der TTC Pelaka konnte keine Punkte gegen die Grün-Weißen ergattern, die Partie in Osterode endete mit 8:2 für die Welfenstädter. Jessica Wills, Manuela Schwark, Laura Vollbrecht und Ronja Recht setzten sich auch in den einzelnen Spielen klar durch. Ärgster Verfolger sind die Damen von Torpedo Göttingen III, die ebenfalls noch eine weiße Weste vorweisen können. Zum Showdown kommt es erst im letzten Spiel vor der Winterpause, am 8. Dezember in Göttingen.

Gewissermaßen auf den Spuren ihrer älteren Vorbilder wandelte die Mädchen-Mannschaft. Sie gewannen das Heimspiel gegen den Bovender SV mit 10:0, hatten jedoch einige Gegenwehr niederzukämpfen. Für Alina Weber, Katharina und Victoria Nieft sowie Celine Tramowski war es erst das zweite Spiel, da die gesamte Staffel nur aus sechs Mannschaften besteht.

TTC-Jugend feiert Auswärtssieg

Auch als Sieger aus der Halle ging die Jugendmannschaft der Herzberger beim TSV Brunsen. Die Herzberger, derzeit auf Vizemeisterkurs, gewannen mit 7:3. Auch die Einzelbilanzen der Herzberger Akteure im Staffelranking können sich sehen lassen: Sophia Helbing liegt mit 6:2 Spielen auf Rang vier, gefolgt von Moritz Telge auf Rang fünf (5:3), Jamie Joel Hampel ist mit 6:0 zwar ungeschlagen, belegt jedoch bedingt durch leichtere Gegner nur Rang acht.

Ebenfalls 7:3 lautete das Endergebnis der zweiten Jugend gegen Torpedo Göttingen III. Hier hatten die Herzberger auch ein wenig Glück, da die Gäste nur zu dritt antraten und so drei Punkte kampflos auf das Konto wanderten. Die weiteren Siege holten Nico Beck, Alina Weber, Maximilian Harenberg und Illia Koval.

Ohne Chance war die dritte Jugend gegen den TTV Scharzfeld II. Beim 1:9 in der Nicolaihalle rettete Niels Vogt den Ehrenpunkt.

Ebenfalls mit leeren Händen stand die sechste Herrenmannschaft nach ihrem Spiel bei Hörden IV da. Jürgen Bergmann (2), Joachim Matuschewski, Pascal Marhold (2) und Wolfgang Hartz gerieten beim 4:7 vorentscheidend mit 0:3 in Rückstand und konnten diese Lücke nicht mehr schließen.

Der Anmeldeschluss für den Skat- und Knobel-Abend am 23. November in der Harzklause ist der 17. November. Bis dahin nehmen Michael und Stefanie Recht Meldungen entgegen. Gestartet wird ab 19 Uhr für die Skat-Spieler, ab 20 Uhr fallen die Würfel.