Teams aus dem Altkreis sind im Abstiegskampf gefordert

In der Kreisliga Nord steht der vorletzte Spieltag vor der Winterpause an. Den Teams bietet sich also nochmals die Chance, in der Tabelle etwas nach oben zu klettern. Bis auf die Partie in Walkenried (bereits am Samstag um 15 Uhr) werden die Spiele am Sonntag um 14 Uhr angepfiffen. VfB Südharz -...