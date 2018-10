SV Förste rettet glücklichen Punkt im Derby gegen FC Eisdorf

In der 1. Kreisklasse Nord trennten sich Förste und Eisdorf in einem schwachen Derby mit 1:1. Wulften gelang im Abstiegskampf ein wichtiger Sieg. Hörden, Hattorf und Bad Grund waren jeweils auswärts erfolgreich. SV Förste - FC Eisdorf 1:1 (0:1). In einem durchaus fairen Nachbarschaftsderby...