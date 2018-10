SB Freiheit trifft in Wietze auf starke Gegner

Wietze Die Luftgewehr-Mannschaft aus Osterode bekommt es am Wochenende in der Bundesliga Nord mit dem BSV Buer-Bülse und dem SV Wieckenberg zu tun.

Am anstehenden Wochenende hat die Schützenbrüderschaft Freiheit die nächsten beiden schweren Aufgaben in der 1. Bundesliga Luftgewehr zu bewältigen. In Wietze bei Celle treffen die Titelverteidiger in der Nord-Gruppe auf den BSV Buer-Bülse und die Gastgeber des SV Wieckenberg.

Nach dem gelungenen Saisonstart in Paderborn mit zwei 4:1-Erfolgen gegen die SSG Kevelaer und den TuS Hilgert heißt es für die Mannschaft des Trainergespanns Christian Pinno und Christian Klees nun, die nächsten Punkte einzufahren, um auf Finalkurs zu bleiben.

Ein harter Brocken wartet

Mit dem BSV Buer-Bülse wartet am Samstag Nachmittag ein harter Brocken. Die dreifachen Titelträger aus Gelsenkirchen haben in den letzten beiden Jahren die Vorrundengruppe Nord jeweils für sich entscheiden können und sich außerdem personell wieder einmal verstärkt. Zu dem ohnehin starken Kader mit dem ungarischen Spitzenschützen Istvan Peni (Vorjahresschnitt 398,75), Robin Zissel, Davis Koenders (beide 391,50) Leila Hoffmann (391,00) und Lisa Tüchter (390,00) konnten die Westfalen mit dem Nationalschützen Dennis Welsch (394,00) und Bastian Blos (392,00) zwei echte Verstärkungen verzeichnen. Das letzte Aufeinandertreffen im Januar entschied der BSV mit 4:1 zu seinen Gunsten.

Den Start in die neue Saison hat das Team aus dem Ruhrpott glänzend erwischt. Wie die Freiheiter siegten sie ebenfalls zweimal mit 4:1. Sowohl der Wissener SV als auch der SV Wieckenberg hatten gegen Buer-Bülse das Nachsehen.

Niedersachsen-Derby steht an

Im Niedersachsen-Derby am Sonntag gegen den SV Wieckenberg „rechnen wir wie in den letzten Jahren mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen“ sagt Freiheits Sportorganisator Werner Kief. Die junge Truppe aus Celle sei mittlerweile gereift. „Denen ist alles zuzutrauen“, weiß Kief um die Unberechenbarkeit des SVW. Angeführt von der amtierenden Europameisterin Stine Nielsen (398,00) aus Dänemark strotzen Isabell Ruschel (394,00), Neuzugang Katharina Anna (392,00), Nationalschützin Tina Lehrich (391,00) und WM-Teilnehmerin Melissa Ruschel (390,50) nur so vor Selbstbewusstsein. Neben der Niederlage gegen Buer-Bülse, wobei es in den einzelnen Duellen sehr knapp zuging, gelang Wieckenberg in dieser Saison auch schon ein Sieg. Der SV Kamen hatte beim 4:1 praktisch keine Chance.

Für die Deutschen Meister aus der Sösestadt wird es darauf ankommen, die richtige Mischung bei der Aufstellung zu finden. „Wir werden wahrscheinlich nicht in Bestbesetzung antreten können. Über eine geschlossene Teamleistung haben wir vielleicht eine Chance“, sagt Kief, der sich „gegen diese starken Konkurrenten über zwei Punkte sehr freuen“ würde.

Für die SB werden folgende Sportler nominiert: Jolyn Beer (396,00), Borna Petanjek (394,50), Michaela Thöle (393,00), Pamela Bindel (391,67), Kapitän Sebastian Höfs (391,00) und Patricia Piepjohn (389,00).