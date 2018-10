In der Kreisliga stehen Duelle im Kampf um Klassenerhalt an

Spannende Partien verspricht der 12. Spieltag in der Fußball-Kreisliga. Drei direkte Duelle im Abstiegskampf mit Altkreis-Beteiligung stehen an. So dürften sich erneut etliche Verschiebungen in der Tabelle ergeben – zumal der Abstand zwischen dem Sechsten und Vorletzten nur vier Punkte beträgt....