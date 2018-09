Motorsportfans freuen sich auf ADAC Rallye Niedersachsen

Bereits zum 13. Mal gastiert die ADAC Rallye Niedersachsen in den kommenden Tagen in Osterode. Am Freitag und Samstag stehen insgesamt 13 Wertungsprüfungen an, rund 400 Kilometer warten auf die Teilnehmer. Aktuell haben 47 Teams ihre Meldung abgegeben und werden ab dem Donnerstag das Fahrerlager...