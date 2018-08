SC Harztor und TSC Dorste wollen zu Hause nachlegen

In der Fußball-Kreisliga steht an diesem Wochenende ein Doppelspieltag an. Am Freitag finden sechs Partien statt. Am interessantesten dürfte das Topspiel zwischen Türkgücü Münden und Rotenberg sein. Zudem spielen Harztor, Neuhof und Dorste zu Hause. Anpfiff der Partien ist jeweils um 18.30 Uhr. SC...