Damen 50 des TC RW Osterode feiern überlegene Meisterschaft

Am vergangenen Wochenende wurden nach der Sommerpause in einigen Klassen die Tennispunktspiele fortgesetzt. Für den TC RW Osterode sicherten sich die Damen 50 in der Bezirksklasse mit 12:0 Punkten überlegen die Meisterschaft. Bei Schlusslicht BW Einbeck spielten Steffi Holstein, Gabi Stövener,...