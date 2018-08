Tuspo Petershütte steht schon unter Druck

In der Fußball-Bezirksliga steht am Sonntag der zweite Spieltag an. Während der FC Dostluk Spor Osterode locker aufspielen kann, will Tuspo Petershütte zu Hause einen Fehlstart vermeiden. Tuspo Petershütte - FC Eintracht Northeim II (15 Uhr). Schon am zweiten Spieltag stehen die Gastgeber unter...