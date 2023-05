Bier aus Pulver - ohne Alkohol und Kohlensäure

Di., 30.05.2023, 16.24 Uhr

Bier aus Pulver: Was manch einem wie Frevel vorkommen mag, ist eine Geschäftsidee der Klosterbrauerei Neuzelle in Brandenburg. Optisch und vom Geschmack her ähnelt das Getränk Bier - allerdings enthält es derzeit weder Alkohol noch Kohlensäure.

