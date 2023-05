Netflix macht Passwort-Teilen kostenpflichtig

Mi., 24.05.2023, 14.23 Uhr

Der Streaming-Dienst Netflix will zusätzliche Einnahmen generieren. Deshalb kostet das Teilen von Konten nun extra. Betroffen sind etwa 100 Millionen Haushalte in 100 Ländern. Die zusätzlichen Einnahmen sollen in neue Serien investiert werden.

Video: Wirtschaft und Finanzen