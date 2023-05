Scholz vor CDU-Wirtschaftsrat: Wir müssen den Stillstand überwinden

Mo., 22.05.2023, 20.23 Uhr

In seiner Rede vor der CDU-Wirtschaftsrat in Berlin mahnt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu mehr Tempo bei Neuerungen in Deutschland an. "Wir müssen den Stillstand der vergangenen Jahre und Jahrzehnte überwinden und die Probleme unserer Zeit anpacken", sagte Scholz. "Und gleichzeitig müssen wir dazu beitragen, dass unser Land digital vorankommt und unser Land die Klimaneutralität erreicht."

