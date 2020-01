PFH Göttingen startet Crowdfunding-Wettbewerb

An Schüler aus Südniedersachsen und Nordhessen richtet sich der Wettbewerb „Schulideenbeweger“ der Private Hochschule Göttingen (PFH). Angesprochen sind Gruppen, die eine unternehmerische, soziale oder kulturelle Idee verfolgen. Ziel des Wettbewerbs ist es, die Schülerprojekte mittels Crowdfunding zu finanzieren und damit die Umsetzung der Projekte zu ermöglichen. Noch bis zum 9. März können sich Teams beim Zentrum für Entrepreneurship (ZE) der PFH für die Teilnahme bewerben.

Für eine Schulhofkampagne gegen Mobbing fehlen die finanziellen Mittel? Die Schulband möchte ihr erstes eigenes Album veröffentlichen? Bei „Jugend forscht“ haben Schüler ein umweltfreundliches Waschmittel entwickelt, das sie nun am liebsten in einer Schülerfirma auf den Markt bringen würden? Die Musical-AG der Schule braucht Requisiten für die nächste große Premiere? „Bei der Ideenentwicklung sind der Kreativität fast keine Grenzen gesetzt“, erklärt Prof. Dr. Bernhard Vollmar, der das hochschuleigene Zentrum für Entrepreneurship leitet.

„Wichtig ist vor allem, dass die Schüler andere von ihren Zielen überzeugen können. Dies ist bei Crowdfunding-Kampagnen der Schlüssel zur erfolgreichen Realisierung“, so Vollmar weiter.

Das Crowdfunding ist eine Form der Projektfinanzierung, bei der viele Menschen gemeinsam mit kleinen Geldbeträgen helfen, ein Vorhaben zu ermöglichen. Damit dies gelingt, will eine Crowdfunding-Kampagne sorgfältig geplant und kreativ beworben werden. „Dazu bieten wir den Teams beim Schulideenbeweger in Workshops an der PFH und mit individueller Beratung jede Hilfestellung, die sie brauchen“, sagt Gründungsberater Lukas Campen, der den Wettbewerbbetreut. Wenn dann alle Teilnehmer für ihre erste Crowdfunding-Kampagne gerüstet sind, beginnt am 3. Juni die Hauptphase des „Schulideenbewegers“.

Auf der Website www.ideenbeweger.org versuchen sie, mögliche Unterstützer von ihren Ideen zu überzeugen. Diese können dann direkt online einen Geldbetrag für die Umsetzung zusagen. Zusätzlich zu den Mitteln, die die Teams bis zum Wettbewerbsende aus der „Crowd“ erhalten, sind Preisgelder in Höhe von insgesamt 5.000 Euro für die Teilnehmer ausgelobt, welche die Volksbank Kassel Göttingen stiftet. Entscheidend für die Verteilung der Preisgelder ist einerseits die Zahl der online gewonnenen Unterstützer. Andererseits fließt das Ergebnis eines „Live Crowdfundings“ ein, das im Rahmen des „Schulideenbewegers“ stattfinden wird. Bei dieser Veranstaltung präsentieren alle Gruppen ihre Konzepte vor einem Publikum. Für die Teilnahme am Wettbewerb können sich Teams noch bis zum 9. März über www.ideenbeweger.org mit ihrer Idee bewerben. Angesprochen sind Schüler aus Südniedersachsen und Nordhessen ohne Alterseinschränkung. Jeder Gruppe muss aber mindestens eine volljährige Person angehören, dies kann auch eine Lehrkraft oder ein Elternteil sein.

Fragen beantwortet Lukas Campen unter Telefon 0551/54700177, per E-Mail an ideenbeweger@pfh.de oder in den sozialen Medien.

Das ist der „Ideenbeweger“

Mit dem „Ideenbeweger“ hat die PFH (Private Hochschule Göttingen) eine Crowdfunding-Plattform für innovative, kreative und soziale Projekte aus der Region Südniedersachsen ins Leben gerufen. Das hochschuleigene Zentrum für Entrepreneurship (ZE) hat die Partnerseite der Crowdfunding-Plattform Startnext gemeinsam mit der NBank sowie der Volksbank Kassel Göttingen realisiert – in Kooperation mit dem Südniedersachsen-Innovations-Campus (SNIC).

„Wir möchten eine offene Kultur des Experimentierens in Südniedersachsen schaffen und die Mitmach-Mentalität stärken. Projektemacher aus der Region können mit dem „Ideenbeweger“ frühzeitig Unterstützer aus der Region ansprechen. Wir wissen, dass sich die Erfolgswahrscheinlichkeit für innovative Projekte damit deutlich steigern lässt“, so Prof. Bernhard Vollmar vom ZE.

Über die Plattform „Ideenbeweger“ können Projektinitiatoren im regionalen Kontext Aufmerksamkeit für ihre Idee gewinnen. Auch die an der PFH angesiedelte SNIC-Crowdfunding-Beratung knüpft an den „Ideenbeweger“ an.