Minister Bernd Althusmann macht sich Bild von Firmen-Neubau

Minister Althusmann bei ax-lightness in Duderstadt.

Duderstadt Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann besuchte ax-lightness in Duderstadt und lobte das Unternehmen.

Im November eröffnete ax-lightness composites sein neues Fahrradgeschäft in Duderstadt. Hier wird jedoch nicht nur verkauft, sondern auch produziert. Die 4.000 Quadratmeter mehr Produktionsfläche waren einer der Gründe für den Umzug aus Bayern nach Südniedersachsen. Die Investitionen beliefen sich auf sechs Millionen Euro. Das Land Niedersachsen förderte den Neubau mit einem Zuschuss von einer Million Euro.

Am Montag machte sich der niedersächsische Wirtschaftsminister Bernd Althusmann selbst ein Bild von dem Neubau. „Als Vertreter des Landes Niedersachsen freue ich mich sehr, wenn sich Unternehmer entscheiden, ihren Sitz nach Niedersachsen zu verlegen. Die Region Südniedersachsen ist gut aufgestellt und nun um ein innovatives Unternehmen reicher“, so der Minister.

Strategisch soll die Anzahl der Mitarbeiter auf 60 im kommenden Jahr aufgestockt werden. Verbunden mit dem Neubau und der Erweiterung wurden nachhaltig zwölf neue Arbeitsplätze geschaffen.

Bernd Nolte machte sich 2003 mit der Firma Benobikes selbstständig. Ende 2010 brachte er die Fahrradmarke Benotti auf den Markt. Bereits früh hat er bei der Fertigung auf Carbon gesetzt. Aus diesem Grund erwarb er 2015 die Firma ax-lightness composites. Ziel war es, die Marktposition für Fahrräder und Fahrradteile im High-End-Carbonbau „Made in Germany“ zu stärken und den Vertrieb weltweit auszubauen. „Nach wie vor bin ich davon überzeugt, dass ‚Made in Germany‘ eine Zukunft hat. Ziel ist es den Standort Duderstadt zu festigen und weiter auszubauen“, sagte Nolte.

Auch Mitgesellschafter Prof. Hans Georg Näder ist über die Firma am Standort hocherfreut: „ax-lightness composites ist ein hervorragendes Beispiel für die Zusammenarbeit von Wirtschaft und Region. Innerhalb kürzester Zeit entstand am Standort Duderstadt ein zukunftsfähiger, interessanter Arbeitgeber mit Hightech-Produkten.“ Neben dem Radsport ist die Firma ax-lightness composites aber auch im Automobil-Sektor aktiv und Zulieferer namhafter Hersteller in den Rennsportspaten.