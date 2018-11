Die Mitarbeiter wollen mehr Flexibilität

Die „branchenspezifische Fachkräftesituation“ in der Region stand im Mittelpunkt der 16. Fachkräftekonferenz Südniedersachsen, die das Fachkräftebündnis Südniedersachsen und die Göttinger Geschäftsstelle der IHK mit gut 80 Teilnehmern im Hotel Freizeit In in Göttingen ausgerichtet haben. Dabei...