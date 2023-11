Gebäck mit Geschichte: Der Ursprung des Lebkuchens und ein Adventskalender zum Selberbacken.

Dieser köstliche Adventskalender eignet sich supergut zum Verschenken. In Klarsichtfolie eingepackt und mit einer schönen Schleife zugebunden macht er ordentlich was her. Noch schöner finde ich allerdings die Idee, daraus einen Adventskalender „Nur für uns beide“ zu machen. Im Wechsel dürfen der Partner und Sie selbst täglich ein Zahlenfeld aufmümmeln. Ausgefuchste überlegen sich schon vorher, wer mit der „1“ starten soll, denn – wir sind ja hier unter uns – wer mit dem ersten Stück beginnt, bekommt zum Schluss dann nicht das schönste ;)