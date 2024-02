Osterode. In Torlaune präsentierten sich die Mannschaften am Wochenende in den Testspielen. In vier Partien fielen ganze 25 Treffer.

Der VfR Dostluk Osterode war mit sieben Toren am erfolgreichsten und gewann gegen den SC HarzTor. Petershütte, Rotenberg und Südharz kassierten in ihren Freundschaftsspielen Niederlagen.