Paderborn. Die SB Freiheit aus Osterode am Harz ist in der Luftgewehr-Bundesliga weiter auf Finalkurs, in Paderborn feiern die Harzer zwei knappe Erfolge.

Die SB Freiheit mag es in dieser Saison anscheinend gerne besonders spannend, zeigt sich zugleich aber auch sehr nervenstark. In der Luftgewehr-Bundesliga holten sich die Harzer beim Wettkampfwochenende in Paderborn die nächsten beiden knappen Siege und liegen zwei Begegnungen vor Schluss als Vierter der Nord-Staffel weiter voll auf Finalkurs.