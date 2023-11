Osterode. Kurz vor der Winterpause müssen diese Teams aus dem Altkreis-Osterode in der Fußball-Kreisliga Göttingen-Osterode noch einmal ran.

An diesem Wochenende rollt der Ball in der Kreisliga Göttingen-Osterode am letzten Spieltag vor der Winterpause. Diese Altkreis-Teams sind dabei im Einsatz: Nur der VfB Südharz hat ein Heimspiel. Der FC Eisdorf und der FC Merkur Hattorf sind auswärts gefordert und kämpfen um wertvolle Punkte, bevor es offiziell in die Winterpause geht - für die Eisdorfer ist allerdings noch ein Auswärtsspiel in Groß Ellershausen am Sonntag, 26. November, angesetzt.