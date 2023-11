Osterode. Die Minis von der HSG Oha waren beim Minispielfest in Duderstadt - wie das lief und wie sich die C1 gegen die C2 im Vereinsduell schlug.

Die Minis des TSV Schwiegershausen und die Minis des TVG Hattorf haben am Minispielfest in Duderstadt teilgenommen. Auch die weibliche E-Jugend der HSG Oha war ebenso wie die männliche D1 und D2 im Einsatz und kämpfte um Punkte. Außerdem spielte die männliche sowie die weibliche C-Jugend am vergangenen Wochenende. Die männlichen C-Jugenden der HSG Oha trafen aufeinander und die C-Mädchen hatten die JSG Plesse-Hardenberg zu Gast.