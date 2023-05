Der NFV-Kreis lädt ein: Infotag zum Thema Kinderfußball

Göttingen. Ab der kommenden Saison wird in der G-, F- und E-Jugend Kinderfußball gespielt. Der NFV-Kreis lädt daher am Sonntag zu einem Infotag ein.

Ab der kommenden Saison wird in der G-, F- und E-Jugend flächendeckend Kinderfußball gespielt – so wie hier bei einem Spieltag der G-Junioren im September 2020 in Scharzfeld.

Große Änderungen stehen für die kommende Fußballsaison im Nachwuchs an. In der G-, F- sowie E-Jugend wird dann flächendeckend Kinderfußball gespielt, das sogenannte Funino. Der NFV-Kreis Göttingen-Osterode und der Kreisjugendausschussvorsitzender Arno Oehler laden daher am Sonntag, 4. Juni, zu einem Infotag zum Kinderfußball für Trainer, Eltern und Kinder ein. Los geht es ab 11 Uhr auf dem Sportplatz des SCW Göttingen am Weendespring.

Vorgestellt werden an diesem Tag die neuen Spielformen, die bereits jetzt zum Beispiel bei der G-Jugend zum Einsatz kommen. „Auch Kinder, die noch nie Fußball gespielt haben, sind herzlich eingeladen“, betont Oehler und ergänzt: „Kinderfußball ist für alle Kinder eine erfolgreiche Erfahrung.“ Nach der Vorstellung der neuen Spielformen, werden sich die Kinder selbst in dieser Spielform ausprobieren können. Daher sollten alle jungen Kicker Fußballschuhe und Schienbeinschoner mitbringen.

Mit der bundesweiten Einführung nach einigen Testjahren in verschiedenen Landesverbänden soll Kindern eine altersgerechte Spielform gegeben werden. Der Spaß am Spiel und die Freude am Fußball soll durch kleine Gruppen und eine Spielerrotation eingebracht werden. Kurze Spielzeiten, kleine Spielfelder, verschieden große Tore in den verschiedenen Altersstufen und vor allem viel Einsatzzeit tragen zu einer besseren Ausbildung aller Spieler bei – so die Hoffnung des DFB. Oehler freut sich nun auf eine rege Teilnahme und einen ebenso regen Austausch.