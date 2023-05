D-Jugend der HSG Oha: Zum Saisonabschluss ab an die Förde

Die männliche D-Jugend der HSG Oha durfte sich kürzlich über ein wohl einmaliges Erlebnis freuen. Das Team um die Trainer Lars Eichhorn, Helge Sinram und Stefan Bernhardt reiste gemeinsam in den hohen Norden nach Kiel. Und das nicht nur für einen Mini-Erholungsurlaub von der harten Handball-Saison, sondern als Saisonabschluss mit und beim THW Kiel.

„Das war einfach eine richtig coole Saison. Wir hatten die ganze Zeit über immer eine tolle Gemeinschaft“, lobt das Trainerteam die Mannschaft. In der Regionsliga der männlichen D-Jugend belegten die Harzer am Ende den dritten Platz und zeigten eigentlich in jedem Spiel tolle Leistungen. Also ließ sich das Trainerteam die Fahrt nach Kiel in Zusammenarbeit mit dem THW einfallen und bereitete allen Kindern damit eine große Überraschung.

„Eine Woche vor der Fahrt haben wir es erzählt. Die konnten es alle gar nicht glauben“, erzählt Eichhorn. An einem Freitag ging die Reise schließlich los, nach sechs Stunden kam die HSG-Besetzung an der Kieler Förde an und staunte nicht schlecht. Nach einer Übernachtung in der Trainingshalle stand am Samstag richtig was auf dem Programm.

Trainingsspiel gegen THW-Jugend

Dem Frühstück folgte ein Trainingsspiel gegen die D-Jugend des THW, die standesgemäß auch in den Zebra-Trikots auflief, wodurch für die HSG ein tolles Gefühl entstand. Das Spiel über dreimal 20 Minuten endete passend mit einem 44:44-Unentschieden, alle Beteiligten hatten viel Spaß und die Gäste-Sieben war sogar kurz davor, gegen den THW zu gewinnen. Ein großes Dankeschön galt an der Stelle der Kieler Trainerin Vanessa Bachmann. „Anschließend haben wir uns viel über den Umgang und die Jugendförderung in beiden Vereinen ausgetauscht“, erinnert sich Eichhorn an spannende Gespräche.

Am Nachmittag ging es weiter in das Kieler Leistungszentrum, wo das Oha-Team von Handballlegende und THW-Jugendtrainer Klaus-Dieter „Pitti“ Petersen begrüßt wurde. Zum Zeitpunkt des Eintreffens trainierte die Männermannschaft des THW gerade, nach dem Training gab es natürlich die Chance, Fotos und Autogramme zu sichern, außerdem ließen sich die Jungs ein paar Würfe auf das leere Tor nicht nehmen.

Auch mit Petersen gab es einen ausführlichen Austausch über „die Dinge, auf die es im Handball ankommt. Und das ist mehr als nur ein System“, gibt Eichhorn ein bisschen der Gespräche wieder. Petersen bekam stellvertretend für die weiteren Hauptorganisatorinnen Vanessa Buchmann und Kerstin Bruhnsen einen Präsentkorb für die Ermöglichung dieses tollen Wochenendes überreicht.

Besuch beim prestigeträchtigen Derby

Doch das war es natürlich noch nicht, denn am Sonntag stand ein weiteres, wenn nicht das Highlight überhaupt auf dem Programm. Die HSG-Mannschaft war in der Kieler Wunderino-Arena zum prestigeträchtigsten Derby im deutschen Handball zu Gast. Vor einer unglaublichen Atmosphäre sah die Reisegruppe aus dem Harz einen 29:19-Sieg des THW Kiel gegen die SG Flensburg-Handewitt. Nach Spielende holten sich die Jungs noch die restlichen Fotos und Autogramme, bevor es wieder Richtung Heimat ging.

„Ein großes Lob an alle. Die Jungs waren sehr diszipliniert, das haben wir auch als Rückmeldung aus Kiel bekommen. Natürlich war das ein großer organisatorischer Aufwand, aber das haben wir auch dank der tollen Eltern-Community alles geschafft“, freuten sich Lars Eichhorn und sein Trainerteam.