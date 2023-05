Jede Menge zufriedene Radsportler bei der 24. RTF in Förste

„Die Sösetal-Radtourenfahrt des MTV Förste ist eine der am Besten organisierten Radsportveranstaltungen.“ Dieses Lob, stellvertretend von einem Lüneburger Teilnehmer ausgesprochen, macht es deutlich: Von der Anmeldung über den Start- und Zielbereich, die Streckenführung, die Verkehrssicherung, Kontrollpunkte und vor allem das allseits freundliche Helferteam auf auch bei der 24. Auflage der Radtourenfahrt alles gepasst. So gab es am Veranstaltungstag sowohl beim MTV Förste als auch bei den Teilnehmern nur zufriedene Gesichter.

Da sich selbst das Wetter in diesem Jahr von seiner besseren Seite zeigte, wurden von den Teilnehmern auch Anfahrten von mehr als 200 Kilometern gern in Kauf genommen. Der Streckenverlauf führte wie gehabt durch den Vorharz und anschließend über Bad Grund in den Oberharz hinauf. Der Trend zu anspruchsvollen Routen fand in diesem Jahr seine Fortsetzung.

Immer mehr Radsportler bevorzugten die langen Distanzen mit ihren herausfordernden Höhenprofilen. Die besten Fahrer bewältigten die 154 Kilometer lange Distanz mit 2.620 Meter Höhendifferenz mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von knapp 32 km/h.

Mit einem engagierten und bestens eingespielten Helferteam im Rücken steht bereits jetzt fest, dass es im nächsten Jahr beim MTV Förste zur Jubiläumsveranstaltung wieder heißen wird: „25. Sösetal-Radtourenfahrt – Durchs hügelige Harzvorland und über Oberharzer Bergzüge“.