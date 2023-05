PCC und DLRG-Damen gewinnen die Herzberger Stadtmeisterschaft

Die Herzberger Schützengesellschaft hatte kürzlich zur mittlerweile 40. Kleinkaliber-Stadtmeisterschaft für Herzberger Vereine, Verbände, Firmen, Stammtische, Parteien und Interessengemeinschaften eingeladen. Teilnehmen konnten in diesem Jahr auch wieder Jugendliche, die mindestens 14 Jahre als sind.

Das Team Pöhlder Carneval Club sowie die Damenmannschaft der DLRG schafften es in diesem Jahr, jeweils die Herzberger Stadtmeisterschaft in ihrer Klasse zu gewinnen. In der offenen Klasse erreichten die Pöhlder mit 175 Ringen deutlich den ersten Platz vor der Bürgergemeinschaft Lonau mit 170 Ringen sowie der der zweiten Mannschaft der BGL mit 169 Ringen.

In der Damenklasse gewann die erste Mannschaft der Herzberger DLRG mit 169 Ringen die Stadtmeisterschaft, die zweitplatzierte Mannschaft Oak-Heart-Frauen erreichte 153 Ringe. Auf dem dritten Platz landete das Team Tambour-Corps Damen mit 147 Ringen.

Mehr als 50 Teams am Start

Bei durchgehend schönem Wetter veranstalteten die Herzberger Schützen die in Herzberg außerordentlich beliebte Stadtmeisterschaft, die auch in diesem Jahr eine sehr hohe Teilnehmerzahl erreichte. Perfekt organisiert vom großen Team rund um Petra Wawoczny und Helga Bierwirth konnte der Erste Vorsitzende Rainer Sause in diesem Jahr das grandiose Ergebnis von über 50 teilgenommenen Mannschaften nennen und dankte bei der Siegerehrung allen für die starke Beteiligung.

Bereits am vorhergehenden Freitag hatten sich einige Mannschaften auf dem Schießstand eingefunden und ihre Schüsse für die Stadtmeisterschaft unter der Aufsicht von ausgebildeten Schießsportleitern abgegeben. Am eigentlichen Schießtag dem Samstag, waren mehr als 220 Teilnehmer auf dem KK-Stand erschienen, um sich im Kleinkaliber-Auflageschießen zu messen und schöne Stunden beim Kleinen Hoffest der Herzberger Schützen mit Gegrilltem, Kuchen und vielen guten Gesprächen zu verleben. Jeder Teilnehmer konnte sich zunächst mit fünf Probeschüssen mit dem Kleinkalibergewehr vertraut machen und musste dann fünf Wertungsschüsse abgeben.

Alle Teilnehmer und Interessierte sind eingeladen, an den Übungsabenden der SG am Donnerstag ab 18.30 Uhr auf den Kleinkaliber-Schießstand das Schießen mit dem Gewehr noch einmal mit mehr Zeit und vor allem mehr Schüssen auszuprobieren.