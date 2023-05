TTC GW Herzberg VI: Glatter Erfolg in der Relegation

Herzberg. Zum Abschluss der Tischtennis-Saison ist die sechste Mannschaft des TTC GW Herzberg in der Relegation gefordert. In Steina wird es dabei deutlich.

Während alle anderen Tischtennis-Mannschaften des TTC Grün-Weiß Herzberg die Saison 2022/23 bereits beendet hatten, stand für die sechste Mannschaft aus der 4. Kreisklasse noch ein Relegationsspiel an. Als Tabellenzweiter mit nur einem Punkt Rückstand auf Meister Eisdorf platziert erfolgte eine Terminabstimmung mit dem Gastgeber TSV Steina, dem Achten der 3. Kreisklasse, kurzfristig unter der Woche.

Zu den Stammspielern Sophia Helbing und Nico Beck fanden sich noch Lisa Napieralla und Stefan Schröder ein, so dass in den ersten Doppeln zwei Mixed (Napieralla/Schröder und Helbing/Beck) gegen die reine Herrenmannschaft der Gastgeber antraten – und das überaus erfolgreich. Jeweils in drei Sätzen setzten sich die Grün-Weißen sicher durch und konnten diese 2:0-Führung durch weitere Siege von Nico Beck und Sophia Helbing ausbauen, wobei hier die Partien etwas mehr umkämpft waren.

Stefan Schröder und Lisa Napieralla erhöhten fast problemlos auf 6:0 und die an Nummer Eins aufgestellte Sophia Helbing machte mit ihrem dritten Sieg an dem Abend das 7:0 perfekt. Somit ist rein nach den Regularien der verdiente Aufstieg in die 3. Kreisklasse geglückt. Abzuwarten bleibt, was sich noch in den anderen Staffeln bewegt und wie diese letztlich zusammengestellt werden.

Wichtige Termine beim TTC

Die Jahreshauptversammlung findet am morgigen Donnerstag, 11. Mai, ab 19 Uhr im Englischen Hof statt. An diesem Tag fällt das Jugendtraining aus. Die verschobene Vereinsmeisterschaft 2022 der Jugendlichen wird am Dienstag, 16. Mai, ab 17 Uhr ausgetragen. Die Spielersitzungen werden in der Nicolaiturnhalle am 23. Mai abgehalten, ab 18 Uhr die Jugend, ab 19 Uhr die Damen und ab 19.30 Uhr die Herren. Um für die nächste Saison besser planen zu können, werden alle erwachsenen Aktiven gebeten, ihre Spielbereitschaft direkt beim Sportwart Frank Nolte bekannt zu geben.

Die regulären Vereinsmeisterschaften finden am 2. September (Erwachsene) und 3. September (Jugend) statt. Außerdem wird der TTC mit einem Wagen am Schützenumzug teilnehmen. Geschmückt wird bei Frank Nolte; Treffpunkt am Pfingstsonntag ist dort um 13 Uhr.