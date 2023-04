Jolanda Kallabis: Ein Ausnahmetalent kommt nach Osterode

Jolanda Kallabis gilt als neue große Hoffnung über die Mittelstrecke in Deutschland. Am 10. Juni 2023 wird sie beim Sparkassenmeeting in Osterode dabei sein.

Gerade einmal 18 Jahre jung und doch schon äußerst erfolgreich: Die Rede ist von Jolanda Kallabis, die gehörig die deutsche und internationale Laufszene aufmischt. Am 9 . September 2022 pulverisierte die für den FT 1844 Freiburg startende Mittelstrecklerin mit ihrer Zeit von 6:07,72 Minuten den Weltrekord über 2000 m Hindernis. Keine U18-Läuferin war jemals schneller auf dieser anspruchsvollen Strecke unterwegs. Wenn am Samstag, 10. Juni, 14. Internationale Sparkassenmeeting im Osteroder Jahnstadion steigt, können sich die Besucher auf ein Ausnahmetalent freuen.

Das vergangene Jahr verlief für Kallabis nicht nur aufgrund des Weltrekords höchst erfolgreich. Nur zwei Monate vorher feierte sie ihren ersten internationalen Titel bei den U18-Europameisterschaften in Jerusalem. In 6:20,22 Minuten gewann sie die Gold-Medaille im 2000 m-Hindernislauf ungefährdet mit acht Sekunden Vorsprung. Leichtathletik-Insidern wird der Name Kallabis natürlich etwas sagen. Jolandas Vater Damian steht noch immer in der Deutschen Rekordliste ganz oben. Mit 8:09,48 Minuten lief er 1999 in Zürich Deutschen Rekord über 3000 m Hindernis, ein Jahr zuvor wurde er in Budapest Europameister über diese Strecke.

Die Gene stimmen also, und auch Mutter Nina Rosenplänter ist vom Fach. Die Sportwissenschaftlerin achtet als Trainerin auf einen behutsamen Aufbau ihrer Tochter. Sie selbst sagt, es ist die Mischung der Kenntnis von Stärken und Schwächen, die so natürlich gemeinsam optimal besser angegangen werden können. Feintuning beim Training mit Rücksicht auf schulische und private Belange, so heißt die Devise. Abwechslung wird groß geschrieben. Wer auf dem Instagram-Profil von Jolanda Kallabis unterwegs ist, der kann Trainingseinheiten auch beim Skilanglauf, Radfahren oder beim Schwimmen verfolgen. Mit mehr als 3.000 Follower hat sie dort schon eine kleine Fangemeinde, die in nächster Zeit sicher noch deutlich wachsen wird.

Neue Akzente im Training setzen

Es verwundert nicht, dass seit dem Winter neue Akzente im Wettkampf gesetzt werden. Erst mal weg von den Hindernissen und Ausbau der Schnelligkeit über den flachen Mittelstrecken, und dies schon wieder mit Erfolg. Beim Indoor-Meeting in Erfurt Anfang Februar konnte sich Rainer Behrens, Organisator des Sparkassenmeetings in Osterode, selbst ein Bild von ihrem Laufvermögen machen. Über 800 m bei den Frauen war ihre Devise „dranbleiben“ an der Favoritin Majtie Kolberg, was mit Bravour klappte. In 2:04,37 Minuten rannte Kallabis bei starker Konkurrenz auf Platz zwei und zu einer neuen Bestzeit.

Es sollte aber noch besser kommen. Nur 14 Tage später folgte pünktlich zum 18. Geburtstag das Sahnehäubchen. Locker im Vorlauf der Deutschen Hallenmeisterschaften in Dortmund ins Finale laufend, düpierte sie ihre Gegnerinnen über 800 m und drehte den Spieß um. Mit einem starken Finish überholte sie Kolberg und rannte mit neuer Bestzeit von 2:03,71 Minuten zu ihrem ersten Titel bei einer Deutschen Meisterschaft bei den Erwachsenen.

Vergleiche mit Konstanze Klosterhalfen

Auch wenn man vorsichtig mit Vergleichen sein sollte, spätestens jetzt werden diese zwangsläufig mit Konstanze Klosterhalfen gezogen, die ähnlich dominant in diesem Alter war. 2016 startete Klosterhalfen auch beim Meeting in Osterode und stürmte danach von Erfolg zu Erfolg. Es kann eine ähnliche sportliche Entwicklung geben.

Das 14. Internationale Sparkassenmeeting am 10. Juni im Osteroder Jahnstadion ist auf jeden Fall einbezogen in die Wettkampfplanung des starken Mutter-Tochter-Gespanns. Über 1.500 m soll es hier gehen, wobei Voraussetzung ist, dass ein schnelles Rennen zustande kommt. Daran wird jetzt intensiv gearbeitet. In Absprache mit dem Bundestrainer Mittelstrecke Andreas Knauer finden von Behrens derzeit gezielt Gespräche mit potenziellen Starterinnen statt. Der Stadionrekord von 4:16,17 Minuten dürfte danach Geschichte sein, soll es doch in dem Rennen deutlich schneller werden.

Nach ihren Zielen gefragt, steht bei Kallabis zunächst die Normerfüllung über 800 m und 1500 m für die U20-Europameisterschaften Anfang August, wieder in Jerusalem, auf dem Programm. Hier soll es möglichst erneut eine Medaille geben. Langfristig hat sie aber auch die Olympischen Spiele 2024 in Paris auf dem Zettel. Auch wenn sie dann erst 19 Jahre alt sein wird, warum eigentlich nicht?

Wer sich über das Starterfeld beim 14. Internationalen Sparkassenmeeting informieren möchte, kann dazu sukzessive alle Infos unter www.sparkassenmeeting-lgosterode.de aufrufen.