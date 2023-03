Hördener Teams setzen noch einmal Ausrufezeichen

Hörden. Die Tischtennis-Teams des SV Rot-Weiß Hörden zeigen sich am Saisonende in starker Form. Die erste und zweite Mannschaft punkten gegen Topteams.

Die erste Tischtennis-Mannschaft des SV Rot-Weiß Hörden hatte keine guten Erinnerungen an die Hinrundenbegegnung gegen den FC Windhausen, da man dort klar mit 1:7 verlor. Diesmal aber gelang eine Überraschung.

Der Zweite der 1. Kreisklasse bewies zunächst sein Können und ging mit 3:0 in Führung. Mit einer Energieleistung bezwang Axel Peters dann die Nummer eins der Gäste und Rouven Kowalski erzielte den Anschluss. Als Michael Diekmann auf 3:5 verkürzen konnte, kippte das Spiel zu Gunsten der Hördener. Rouven Kowalski gewann noch nach 0:2-Rückstand sein Spiel und Joachim Peters glich zum 5:5 aus. A. Peters /Kowalski sicherten im Schlussdoppel das Unentschieden. Der unerwartete Punktgewinn der Rot-Weißen könnte vor allem dem Gast im Kampf um die Meisterschaft noch weh tun.

Die zweite RW-Mannschaft bestritt ihr letztes Punktspiel bei der SG Osterhagen/Lauterberg III, die durch einen Sieg vorzeitig die Meisterschaft in der 3. Kreisklasse erringen konnte. Gleich zu Beginn spielte die Zweite befreit auf und gewann beide Eingangsdoppel. Leider verlor Alexander Bierwirth trotz guter Leistung gegen die Nummer eins mit 9:11 im fünften Satz, so glich die SG zunächst aus. In den folgenden Einzeln spielten Marion Lips, Heino Heidelberg-Kröning (2) und Joachim Peters stark auf und brachten die SG mit einer 6:3-Führung in Bedrängnis. Das letzte Einzel und die Schlussdoppel gingen jedoch verloren, doch auch so macht das Unentschieden macht das Rennen um die Meisterschaft noch einmal spannend und ist aus Hördener Sicht als Erfolg zu werten.

Gegen die TuS Schededörfer wollte die Jugend punkten, aber da nur drei Spieler zur Verfügung standen, ging das Spiel mit 3:7 verloren. Lorena Peters, Philipp Deppe und Tim Dittmar gewannen im Einzel.