Die Startplätze beim Great Barrier Run sind heiß begehrt

Göttingen. Am 2. September findet der Great Barrier Run in Göttingen zum achten Mal statt. Schon jetzt sind mehr als 2.000 der begehrten Startplätze vergeben.

Am Samstag, 2. September, geht eine der größten Sportveranstaltungen in Südniedersachsen bereits in die achte Auflage: Der Great Barrier Run powered by Cube Store Göttingen freut sich auf tausende Aktive. 2022 waren schon mehr als 4.000 Teilnehmende bei Mitteldeutschlands größtem Hindernislauf dabei, in diesem Jahr werden von den Organisatoren zwischen 4.500 und 5.000 Aktive erwartet. Der Run auf die Startplätze ist riesig: Seit die Anmeldung geöffnet wurde, sind bereits mehr als 2.000 der begehrten Startplätze vergeben.

„Es ist fantastisch zu sehen, wie sehr sich alle schon jetzt auf das Event freuen und auch unsere Vorfreude im Team ist groß“, zeigt sich Nicolas Karasch der Mitorganisator begeistert. Beim Great Barrier Run geht es darum, eine Laufstrecke zu bewältigen, die mit spektakulären Hindernissen ausgestattet ist. Je nach Streckenlänge gibt es eine unterschiedliche Anzahl von Hindernissen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen.

„Wir wollen für Sport und Bewegung im Team begeistern, jeder Aktive wird beim Great Barrier Run an seine individuelle Grenze geführt und kann die Hindernisse gemeinsam im Team überwinden“, erklärt Karasch den Reiz dieses einzigartigen Events. So werden insgesamt drei unterschiedliche Strecken bereitgestellt, um die Runner, so werden die Aktiven beim Great Barrier Run genannt, zu fordern.

„Niemand bleibt trocken“

Auf der kürzesten Strecke gehen die Jüngsten an den Start. In Begleitung von Eltern, Lehrkräften oder erwachsenen Coaches laufen die Kids eine 3 km-Strecke und müssen dabei zehn Hindernisse überwinden. Doppelt so lang ist die erste Erwachsenen-Strecke, nämlich 6 km. Hier müssen insgesamt 21 Hindernisse überwunden werden. Gefordert wird Teamplay, Ausdauer und Geschicklichkeit führen zum Ziel. „Es bleibt garantiert niemand trocken und sauber“, versprechen die Veranstalter.

Die 12 km-Strecke hält insgesamt 31 Hindernisse bereit, die den Schwierigkeitsgrad nochmals erhöhen. Die Strecke wird zusätzlich durch viele Höhenmeter über die Dächer Göttingens erschwert. Wer aber im vergangenen Jahr die kürzere Runde gemeistert hat, der kann sich nun auch an die längere Variante wagen. Geplant sind neue Hindernisse auf allen drei Strecken, so dass es auch für Stammgäste wieder viele kleine und große Überraschungen auf dem Parcours geben wird.

Die schönsten Schlamm-Fotos- Great Barrier Run 2022 Göttingen Die schönsten Schlamm-Fotos- Great Barrier Run 2022 Göttingen 4.000 Sportler, 31 Hindernisse: Am 17. September findet auf dem Gelände der Uni Göttingen wieder der Great Barrier Run statt. Unsere besten Bilder. Foto: Robert Koch / HK

Die Anmeldung ist wie bei der Auflage im vergangenen Jahr wieder so gestaltet, dass sich jeder Aktive seine Wunschstartzeit aussuchen kann. So ist es zum Beispiel möglich, zunächst mit dem Nachwuchs die 3 km-Runde zu absolvieren und später am Tag die 6 km oder 12 km-Runde hinterherzulegen. Früh anmelden lohnt sich also, da man sich die Wunschstartzeit aussuchen kann. Denn wenn ein Startblock voll ist, kann man in diesem kein Ticket mehr kaufen.

„Wir haben vor allem das Kontingent für die Sparkasse Göttingen Family-Edition im Jahr 2023 noch weiter ausgebaut, da wir, trotz Erhöhung der Startplatzanzahl in 2022, bereits früh ausverkauft waren. Und auch die Anzahl der Erwachsenentickets haben wir noch einmal erhöht, aber bei insgesamt 5.000 Aktiven haben wir eine natürliche Grenze erreicht, die wir nicht überschreiten können“, erklärt Karasch die Planungen.

Die Anmeldung für den Great Barrier Run in Göttingen kann online auf www.great-barrier-run.de vorgenommen werden. Wie in jedem Jahr gibt es für Teams ab fünf Personen einen Rabatt von 20 Prozent.