Team des BC Osterode holt sich den zweiten Platz

Am vergangenen Samstag fand die Billard-Endrunde der Senioren/Damen-Mannschaften in Wolfsburg statt. Der Bezirk Weserbergland, in dem der BC Osterode auf Punktejagd ist, ist seit Jahren der einzige Bezirk in Niedersachsen, in dem diese Meisterschaft noch ausgetragen wird. Aus Mangel an Damen-Mannschaften wurden die Senioren und Damen ab der Saison 2021/22 zusammengelegt.

Bereits im Januar diesen Jahres trafen sich acht Mannschaften in zwei Staffeln. Die jeweils Gruppenersten und -zweiten qualifizierten sich zu der Endrunde und um dort die Podestplätze auszuspielen. Dabei wurde direkt in die Halbfinalspiele gestartet, nach der Auslosung standen folgende Paarungen fest: BC Osterode gegen BC Queensplayer Hannover und BS Braunschweig gegen PBSG Wolfsburg.

Die Mannschaft des BCO, in der Michael Kanngießer, Tomas Roth, Melanie Schlesiger, Benjamin Wanous und Sascha Meister spielten, konnte sich bei insgesamt fünf auszutragenden Einzelpartien knapp mit 3:2 gegen die BC Queensplayer aus der Landeshauptstadt durchsetzen. Zeitgleich behaupteten sich die Löwenstädter aus Braunschweig sich gegen die Gastgeber aus Wolfsburg behaupten und das Finalticket lösen.

Während sich die Queensplayer im kleinen Final klar mit 5:0 die Bronzemedaille sicherten, bot das Finale einen spannenden Kampf. Bei dem Kopf-an-Kopf-Rennen fehlte den Spielern des BCO am Ende nur das Quäntchen Glück zur richtigen Zeit, so dass die Begegnung letztlich knapp mit 2:3 verloren ging. In Anbetracht der stark besetzten Staffel im Vorfeld und der mindestens genauso starken Finalrunde ist Platz zwei und somit die Silbermedaille für die Osteroder aber als absoluter Erfolg zu werten.