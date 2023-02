Duo des BC Osterode wird ungeschlagen Bezirksmeister

Sascha Meister und Yasin Sentürk vom Billardclub Osterode haben sich bei den Bezirksmeisterschaften in der Disziplin 10-Ball Doppel in Braunschweig den Titel gesichert. In dieser Disziplin bilden zwei Spieler jeweils ein Doppelteam. Der BCO nahm mit vier Teams an dem vom Landesverband Niedersachsen organisiertem Wettbewerb teil. Insgesamt fanden sich 22 Teams in den Räumlichkeiten der Löwenstädter ein.

Im Gruppenmodus wurden zunächst alle 22 Teams in Fünfer- und Sechsergruppen zugelost, wo innerhalb der Gruppe jede Mannschaft gegen jeden antreten musste. Löblich war seitens der Ausrichter hier, dass man keine Teams eines Vereins in dieselbe Gruppe loste. Die jeweils ersten Beiden einer Gruppe qualifizieren sich für das Viertelfinale. Die Osteroder gingen mit den Teams Sascha Meister/Yasin Sentürk, Benjamin Wanous/Thomas Roth, Andreas Fittschen/Klaus-Peter Schmitz und Melanie Schlesiger/Özkan Bicici an den Start.

Nach hart umkämpften Partien und einer Gesamtspielzeit von fünf Stunden konnten sich Meister/Sentürk ohne Niederlage als Gruppenerster durchsetzen. Fittschen/Schmitz sowie Schlesiger/Bicici blieben an diesem Tag unter ihren Möglichkeiten und schieden aus. Unglücklich lief es für Wanous/Roth. Ihnen fehlten am Ende eine Partie zum Erreichen der Endrunde, welches gleichzeitig die Qualifikation für die Landesmeisterschaft bedeutet hätte.

Souveräne Auftritte des BCO-Duos

Mit der Gewissheit, sich bereits für die Landesmeisterschaft qualifiziert zu haben, traten Meister/Sentürk nun deutlich entspannter, wenn auch bereits sichtlich erschöpft, das Viertelfinale an. Nach kurzen Startschwierigkeiten bezwangen die Osteroder das Team des DBV Bad Münder souverän mit 6:1. Weiter ging es im Halbfinale gegen die Queens Player aus Hannover, die man bereits in der Gruppenphase bezwang. Der Gegner war sichtlich gewarnt, aber auch das Osteroder Duo wusste die Gegner einzuordnen und setzten sich mit 6:3 durch.

Das Finale war erreicht, den Titel wollte man sich nicht mehr nehmen lassen. Die Gegner kamen erneut aus der Landeshauptstadt, diesmal von der Billardsportgemeinschaft. Meister/Sentürk setzten sich nach einem furiosen Auftakt schnell mit 5:0 ab. Dann streuten sich allerdings Leichtsinnsfehler ein, die Kontrahenten verkürzten auf 5:3. Mit den letzten Energiereserven wurden aber die entscheidenden Bälle gelocht – nach zehn Stunden Billard hatte sich das BCO-Duo ungeschlagen den Bezirksmeistertitel im 10-Ball Doppel gesichert.

