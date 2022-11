Förste. Bei der JSG Söse/Harz sind einige Teams noch im Freien im Einsatz, für andere Nachwuchsmannschaften geht es bereits in der Halle um Punkte.

Die B-Jugend der JSG Söse/Harz, hier mit Henry Sitzenstock (l.), spielt in der Kreisliga eine starke Saison.

Jugendfußball B-Jugend der JSG Söse/Harz siegt 5:1 in Göttingen

Gute Ergebnisse und reichlich Tore gab es in den vergangenen Spielen für die Fußball-Nachwuchsteams der JSG Söse/Harz. Während einige Teams noch im Freien spielten, stand für die jüngeren Fußballer bereits der Start der Hallensaison an.

Die B-Junioren der JSG Söse/Harz lieferten nach der ersten Saisonniederlage mit einem 5:1-Auswärtssieg gegen die SVG Göttingen die passende Reaktion und verteidigten ihre Tabellenführung in der Kreisliga. Lukas Schulze stellte mit seinem 1:0 in der ersten Minute schnell die Weichen auf JSG-Sieg. Kurz vor dem Seitenwechsel waren es erneut Lukas Schulze per Freistoß und Bennit Weiberg, die für einen beruhigenden 3:0-Pausenvorsprung sorgten. Im zweiten Spielabschnitt legten dann noch Henry Sitzenstock und Jannis Großkopf zum verdienten 5:1-Endstand nach.

Zum Ende der Hinserie ließ es die E1-Jugend der JSG Söse/Harz noch einmal richtig krachen. Beim 18:2 gegen den JFV Eichsfeld II brachten Sovan Phanha Sha (6), Akelio Rexhaj (5), Julian Schmidt (3), Phil Knackstädt (3) und Finn Marzadek das gegnerische Tornetz ordentlich zum Zappeln. Coach Sven Knackstädt zeigte sich nach dem Spiel sehr zufrieden mit der überzeugenden Leistung seines Teams und kann sich zur Winterpause über einen guten zweiten Platz mit neun Punkten und 31:12-Toren freuen.

Start in die Hallensaison

Bei den Hallenkreismeisterschaften gab es für die D1- und F1-Junioren zwei erste Plätze zu feiern. Bei den F-Junioren marschierte die erste Mannschaft der JSG Söse/Harz mit fünf klaren Siegen und 19:0-Toren durch das Turnier. Die F3 der JSG Söse/Harz holte einen Sieg und zwei Unentschieden und belegte nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses den fünften Rang hinter den punktgleichen Teams des VfR Dostluk Osterode und der JSG HarzTor/Neuhof II.

Eine knappe Entscheidung gab es bei den D-Junioren. Mit zehn Punkten und 10:3-Toren feierte die D1 der JSG Söse/Harz am Ende den Turniersieg. Dabei wurde es im letzten Spiel gegen die JSG HarzTor/Neuhof noch einmal richtig knapp. Nach einer 0:1-Niederlage sprach das um zwei Tore bessere Torverhältnis für die D1 der JSG Söse/Harz. Die D2-Junioren rangen der D1 ein 1:1-Unentschieden ab und holten noch zwei Siege gegen die JSG HarzTor/Neuhof III und TuSpo Petershütte. Die bedeutete am Ende den vierten Rang mit sieben Punkten, hinter der punktgleichen D-Jugend des TuSpo.