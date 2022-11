Herren 40 des TC Herzberg verlieren Heimdebüt

Herzberg. Endlich war es soweit: Die Herren 40 I des TC Herzberg gaben nach dem Aufstieg in der vergangene Wintersaison ihr Heimdebüt in der Regionalliga.

In der heimischen Lindenberg Halle mussten sich die Grün-Weißen allerdings wie schon am ersten Spieltag geschlagen geben.

Die Herren I hatte den Winterhude-Eppendorfer TV aus Hamburg zu Gast. Im Einzel starteten Dennis Eckstein an Nr. 2 und Tim Landwehrs an Nr. 4. Eckstein konnte trotz guten Spiel seinem stark aufspielenden Gegner nicht in Schach halten und verlor 2:6 und 4:6. Tim Landwehrs verlor den 1. Satz mit 2:6, steigerte sich dann aber deutlich und es entwickelte ein toller 2. Satz, den Landwehrs im Tie-Break gewann.

0:2-Rückstand

Leider erwischte der Herzberger einen schlechten Start im Match-Tiebreak und verlor diesen mit 6:10. In der 2. Runde traten Alec Ungureanu an Nr. 1 und David Plugge an Nr. 3 an. Ungureanus Gegner konnte mit extrem schnellen Aufschlägen überzeugen, aber Alec konnte mit einem Break den ersten Satz mit 6:4 für sich entscheiden. Im zweiten Satz war es genau andersherum. Der Hamburger gewann mit einem Break den 2. Durchgang und es musste wieder der Match-Tiebreak entscheiden. Hier begann der Hamburger mit einem Doppelfehler. Die kommenden Ballwechsel wurden auf höchstem Niveau gespielt und der Herzberger Spieler behielt am Ende mit 10:8 die Oberhand.

Welfenstädter kommen zurück

Genauso spannend machte es David Plugge. Nach gewonnenem 1. Satz mit 6:3 verlor er den 2. Satz mit 3:6. Im Match-Tiebreak erspielte sich der Herzberger eine komfortable 7:2 Führung, musste dann aber bei 8:8 noch einmal zittern. Mit zwei tollen Punkten machte er aber den Sieg perfekt mit 10:8. Somit stand es nach den Einzeln 2:2.

Im Doppel wechselten die Hamburger die Meldelisten Nr. 3 und 5 ein, die im Einzel nicht gespielt hatten. Die Hamburger boten nun 4 Linkshänder mit einer Größe von jeweils knapp 2 Meter, was auf eine große Aufschlagstärke schließen ließ. Und so kam es auch. Die Herzberger Jungs spielten auf einem sehr hohen Niveau, aber es reichte in beiden Doppeln leider nicht zu einem Sieg.

Im ersten Doppel verloren Ungureanu/Eckstein mit 6:7 und 4:6. Plugge/Landwehrs hatten mit 4:6 und 2:6 das Nachsehen. Somit ging das erste Heimspiel mit 2:4 verloren. Das nächste Spiel findet am 27. November in Hamburg gegen Alsterquelle I statt.

Herren 40 II spielen in Wolfsburg

Die Herren 40 II ist in der Landesliga zum TV Jahn Wolfsburg gereist. Aufgrund von Krankheit und anderen Terminen konnten die Herren vom Herzberger Tennisclub nur mit vier Spielern die Reise in die Autostadt antreten.

Alle vier Einzel begannen parallel in einer 5-Feldhalle. An Position 1 unterlag Mark Böttcher deutlich mit 3:6 und 0:6. Auch Jan Weißberg an Position 2 verlor mit 2:6 und 0:6. Thomas Raabe an Position 3 machte es besser und siegte mit 6:3 und 7:5, nachdem er im 2. Satz schon 2:5 zurückgelegen hatte.

Dr. Steve Minde an Position 4 konnte das Spiel länger offen halten, verlor aber auch mit 3:6 und 3:6. Bei einem 1:3-Rückstand gingen die Herzberger in die Doppel, bei denen sie bei der Aufstellung volles Risiko gehen mussten.

Böttcher/Weißberg traten im 1. Doppel wieder gegen die übermächtige Nummer 1 an und verloren nach gutem Spiel mit 2:6 und 1:6. Raabe/Minde konnten ihr Doppel mit 7:6 und 6:4 gewinnen, so dass am Ende eine 2:4 Niederlage stand.

Am kommenden Sonntag um 14 Uhr spielt die Zweite um den Klassenerhalt in der Osterode Tennishalle gegen den Schneverdinger TC.