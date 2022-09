Die Göttinger Formationstänzer sind Europameister

Es ist der größte Erfolg in der Geschichte des Tanzsportteams Göttingen: Bei der Europameisterschaft der Standardformationen setzte sich die Mannschaft aus der Unistadt gegen die versammelte Konkurrenz durch und sicherte sich den Titel. Im Vorfeld hatten die Südniedersachsen durchaus mit einer Medaille geliebäugelt. Dass es nun Gold wurde, ist umso höher zu bewerten, schließlich wurde die Mannschaft erst im Sommer teilweise neu formiert.

Mit ihrer anspruchsvollen Choreografie „Happy Together“ überzeugten die Göttinger in der Finalrunde aber Publikum und Wertungsrichter gleichermaßen. Verdienter Lohn war nicht nur tosender Applaus, sondern zudem die Bestnote von 33,3 Punkten. Da konnte kein anderes Team mithalten. Rang zwei ging mit 32,35 Punkten an die Gastgeber vom TSC Rot-Gold Nürnberg, Dritter wurden die Niederländer vom DSV Sway of Live mit 31,05 Punkten. Insgesamt zehn Mannschaften aus sechs Ländern waren in der Frankenmetropole an den Start gegangen.

Für das Tanzsportteam geht es in den kommenden Wochen direkt mit den nächsten Highlights weiter. Am 15. Oktober findet in Braunschweig die Weltmeisterschaft statt, um die Deutschen Meisterschaft geht es am 12. November in Bremen.