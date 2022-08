Faustballer des TSV Schwiegershausen holen zweiten Platz

Diepenau. Beim 50. Flutlichtturnier des befreundeten Vereins MTV Diepenau ist ein Mixed-Team des TSV am Start

Das Team des TSV Schwiegershausen beim 50. Flutlichtturnier in Diepenau.

Am Wochenende war der TSV Schwiegershausen einer Einladung zum 50. Flutlichtturnier des MTV Diepenau gefolgt. Beide Teams verbindet eine mittlerweile fast 40-jährige Freundschaft und entsprechend wurden die Spielpausen ausgiebig für Gespräche genutzt. Am Freitag galt es zunächst die Zelte aufzuschlagen, um dann gleich kurzfristig mit zwei Teams bei einem anstehenden Boule-Turnier an den Start zu gehen.

Hier gab es allerdings nicht den gewünschten Erfolg und das Turnier war für beide Teams nach dem Motto „dabei sein ist alles“ in der Vorrunde beendet. Besser sollte es dann am Samstag beim Faustball in der Klasse Männer Kreis/Bezirk laufen.

Die Auftaktpartie gegen den TV Huntlosen ging zunächst deutlich mit 12:26 verloren. Folglich sank die Hoffnung auf das Halbfinale gen null. Die Vorentscheidung fiel dann im folgenden Spiel gegen den MTV Nordel. Hier konnte sich kein Team entscheidend absetzen. Schwiegershausen lag zumeist leicht in Führung und erspielte sich bis kurz vor Spielende einen Vorsprung von drei Bällen.

Einzug ins Halbfinale

Dieser sollte zum Sieg reichen. Mit 16:15 gelang ein sehr knapper Erfolg. Diesem sollte im Anschluss mit 30:11 gegen den SCE Gliesmarode der Halbfinaleinzug folgen. Im Halbfinale ging es gegen den SV Erichshagen. Nach ausgeglichenem Verlauf zu Beginn konnten die Vorharzer ihren Vorsprung Ball um Ball ausbauen und die am Ende doch recht einseitige Partie deutlich mit 20:11 für sich entscheiden.

Im Finale traf man dann erwartungsgemäß wieder auf den TV Huntlosen. Das mit Abstand beste Team dieser Altersklasse setzte sich dann auch verdient mit 25:16 durch und holte sich den Wanderpokal.

Zufriedene Gesichter

Bei den Schwiegershäusern gab es trotz der Niederlage aber nur zufriedene Gesichter -- Platz zwei war mehr als das Team sich im Vorfeld erträumt hat. Am Abend wurde dann zusammen mit den Mitgereisten Senioren im Festzelt ausgiebig gefeiert.

Für den TSV spielten: Yannick Diekmann, Laura Kaisner, Sascha Schladitz, Niklas Kohlstruck und Aaron Schmidt.